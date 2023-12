Los colectivos sociales y vecinales urgen concretar ya el proyecto del "solarón"

Recelos en la oposición y "concreción" de los usos que tendrá el "solarón" por parte de los colectivos vecinales y sociales. Así podrían resumirse las posturas ante la propuesta sobre la que trabaja la concejalía de Urbanismo para convertir el parque del Tren de la Libertad en precisamente eso: una gran corredor verde. El plan sobre el que trabaja el área encabezada por el forista Jesús Martínez Salvador, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, pivota sobre minimizar al máximo el número de viviendas en la zona y que estas se coloquen en hilera para dar continuidad a los bloques de las calles Marqués de San Esteban y Pintor Mariano Moré. La Federación de Vecinos señala que "lo ideal" sería "alcanzar un consenso amplio que existe en la sociedad, pero no tanto en ámbito político", mientras que la plataforma un "Pulmón para el solarón" celebra que en la junta general extraordinaria de Gijón al Norte de hoy lunes el gobierno local vaya a pedir, además del derribo inmediato del viaducto de Carlos Marx, la adecuación de los terrenos más próximos a Moreda. Remarcan, eso sí, que la construcción de viviendas en la zona "no es necesaria".

La propuesta actual de Urbanismo se basa en el gran corredor verde entre el Humedal y La Calzada presentado en la campaña electoral por Foro. Este proyecto planea dos bloques de edificios, cuya altura y número de pisos está por definir, pero que se quieren colocar ahora en paralelo al Museo del Ferrocarril. El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, tacha la idea como "un ejemplo más de la política de mucho ruido y pocas nueces" de Carmen Moriyón, a la que instaron a concretar su proyecto para el "solarón". "Moriyón juega a hacer política de propaganda y no de hechos y pone en riesgo la financiación de un proyecto esencial para Gijón", señala, en referencia a la intermodal. "Sería interesante saber cómo es posible que sigan en esta política anuncios vacíos sin hablar con sus socios de gobierno", añade García, que exige a la portavoz del Partido Popular, Ángela Pumariega, y principal socia de gobierno de Moriyón, que "se pronuncie" sobre el tema.

Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, considera que la idea es "la misma de la campaña electoral". "No entendemos cómo mientras el concejal de Urbanismo dice que no se necesitan más viviendas en la zona, cosa que compartimos, su plan siga incluyendo construcciones", destaca. Suárez Llana rechaza la construcción de pisos en la zona, pero además afea su posible ubicación. "Generan un efecto muro entre el futuro parque y el paseo de Poniente, especialmente a la altura del Museo del Ferrocarril, que es una zona sin edificios en primera línea de costa y permite la permeabilidad entre el parque y la playa", añade. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, fue más dura: "Martínez Salvador no definió así su proyecto en el debate de hace unas semanas. No se habría llevado tantos aplausos. Defendió que hay capacidad de edificar en las inmediaciones sin tocar el parque ¿por qué salen ahora con esto? La venta de parcelas es irrisoria con el proyecto completo", reflexiona. Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, pide "fechas y compromisos" para la intermodal. "Si la estación está condicionada a edificaciones hay que avanzar para resolver el tema inmobiliario", valora, además de pedir una alternativa al tráfico si se tira el viaducto de Carlos Marx.

Manuel Cañete, líder de la FAV, reclama al gobierno local concretar "definitivamente" el proyecto y "tener en cuenta a los vecinos". "Estas propuestas implica modificar el plan de vías y el PGO y habrá que sacarlo a información y alegaciones", concreta. "Martínez Salvador coincidió en el debate con la plataforma del ‘solarón’, la FAV, IU y Podemos... resulta que en el Principado se acuerda otra cosa. Toca hacer que ambas visiones se aclaren y fijar un criterio único de futuro", postula. Verónica Rodríguez, la portavoz de la plataforma "Un pulmón para el ‘solarón’" ve "con buenos ojos" que el gobierno local "acondicione los terrenos cerrados, que ahora son un solar lleno de maleza que afean la entrada a la ciudad e impiden el uso y disfrute de los vecinos". Si bien, remarca que "el compromiso de Foro con la ciudadanía es defender una zona verde y no ‘minimizar el número de viviendas". "Gijón necesita un gran pulmón verde", zanja la portavoz del colectivo.