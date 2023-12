"Jovellanos y Rosario de Acuña son los dos personajes fundamentales de Gijón"

El 5 de mayo de este año se cumplió el centenario de la muerte de Rosario de Acuña. Una efeméride que se ha recordado en la ciudad a lo largo de este 2023 con diferentes publicaciones, exposiciones, charlas y encuentros en torno a su figura. Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, es el autor de "Rosario de Acuña y Gijón", libro que se presentará el próximo 26 de diciembre en el Ayuntamiento de Gijón. Esta obra sirve para "poner la guinda al pastel a todo un año de conmemoraciones", como destacó la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón hace unos días. Piñera repasa la figura de la librepensadora, escritora y feminista, y también se detiene en esta a obra a visualizar cómo era la ciudad hace un siglo.

–Su libro es la última publicación sobre Rosario de Acuña en este año tan especial.

–Es la última. Pero, simbólicamente, he querido que el epílogo y no el prólogo sea de Macrino Fernández Riera, para que fuese el que diese por cerrado el año, ya que es el gran especialista en la figura de Rosario de Acuña. Este proyecto surgió hace algo más de un año cuando Carmen Suárez, que fue consejera de Educación, me animó a que escribiese algo. Esto libro es seguir un poco la línea de lo que hicieron Xosé Bolado y Macrino Fernández Riera sobre la vida y obra de Rosario de Acuña. Bolado hizo una cosa impresionante, que fue recopilar su obra en cinco volúmenes.

–¿Qué buscaba transmitir?

–Explicar la ciudad que se encontró cuando llegó aquí. Rosario de Acuña había venido alguna vez a Gijón, pero decidió comprar esa casa en 1909 en El Cervigón. Puede parecer que estaba ahí aislada y que era una mujer solitaria. Pero Rosario de Acuña tuvo relación con muchos sectores de la vida de la ciudad. En el libro cuento esa historia y cómo era Gijón en la época, con algunas fotos para visualizarlo. También la vinculación que tenía Rosario de Acuña con la prensa, con sus colaboraciones con "El Noroeste", o con entidades como el Ateneo Obrero. Además, participó en manifestaciones o mítines políticos, y dejó su presencia en muchos sitios de Gijón como El Bibio, la plaza de la Corrada de Cimadevilla, los Campos Elíseos, que era un teatro muy grande. Por eso, aunque parece que estaba muy aislada, controlaba muy bien lo que pasaba en Gijón.

–Ahora que acaba el año de recuerdo del centenario de su muerte. ¿Cree que su figura ya era conocida o reconocida, o que ha sido este año y los diferentes los que han servido para ponerla en valor?

–Rosario de Acuña no estuvo en el mundo cultural de Gijón hasta prácticamente el inicio de la década de los noventa del siglo XX, muchos años ya después de morir. No fue hasta que el Ateneo Obrero, con Xosé Bolado y Daniel Palacio, reivindicaron su figura, porque empezaron a investigarla. El Ateneo consiguió dignificar su tumba, poniendo un ladrillo con las iniciales "R. A.", como ella quería. Otro ejemplo de que tardó en ser reconocida y conocida fue que se aprobó que el paseo de Rosario de Acuña en los noventa, y hasta hace unos meses aún no se puso la placa que lo señala. Este año ha sido fundamental para que se ponga en valor su figura y creo que aún se aprovechará más.

–¿Por qué?

–Estoy seguro de que se va a seguir investigando sobre ella. Servirá seguro como impulso.

–Librepensadora, escritora, periodista, feminista... ¿Qué destacaría de su figura?

–A Gijón llegó con 59 años. Era una señora mayor, pero tuvo una conexión especial con lo que pasaba en Gijón, con las fábricas y las huelgas, y cualquier cosa de actividad. Muchos obreros iban a visitarla. Me quedo con ese contacto con la realidad.

–¿Aporta algún detalle curioso sobre su vida?

–Diría un momento que ha pasado desapercibido, que es su paso por Cimadevilla. Había un mitin del socialista Teodomiro Menéndez. Rosario de Acuña fue apoyarlo. Es interesante ese hecho de que fuese, cuando tenía más de 69 años, caminando desde su casa hasta Cimadevilla, a la plaza La Corrada. No intervino, pero fue algo sonado, toda la prensa de la época se hacía eco de que había estado allí la ilustre escritora.

–¿Cómo era ese Gijón de hace algo más de un siglo que cuenta en el libro?

–Era una ciudad con muchas movilizaciones, intensidad y vida, especialmente en el plano cultural, pero también en el industrial. Rosario de Acuña posiblemente eligió venir aquí por el ambiente que tenía en esa época Gijón, que no era precisamente una ciudad aburrida.

–¿Qué dos momentos de la vida de la ciudad considera los más significativos?

–Por ejemplo, el 29 de noviembre de 1911, con la inauguración de la Escuela Neutra Graduada, que fundó Eleuterio Quintanilla, y en la que participó Rosario de Acuña. Era una escuela para niños, pero alejada de la religión. Y también cuando a pesar de su edad se manifestaba en cualquier movilización obrera.

–¿Qué cree que ha significado Rosario de Acuña?

–Si la historia de Gijón citamos un hombre y es Jovellanos, cuando se cita una mujer tiene que ser Rosario de Acuña. Son dos personalidades muy diferentes. Jovellanos murió antes de que naciese Rosario de Acuña y no tuvo lógicamente ninguna influencia suya. Pero Rosario de Acuña era jovellanista, lo manifiesta en varios escritos. Son dos personajes fundamentales de Gijón y de ambos tenemos su historia completa.