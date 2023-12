El parque del "solarón" contará con una zona vallada reservada para los perros

El parque del Tren de la Libertad, conocido popularmente como el "solarón" contará con una zona vallada perimetralmente que estará reservada para los perros. Así se llevará a cabo después de que el gobierno local bipartito de Foro y PP haya decidido aceptar la enmienda presentada por Podemos a los presupuestos. Será la única de las 59 aportadas por la oposición municipal (incluida la formulada por Vox, a la totalidad de las cuentas) que se avalará hoy en la comisión de Hacienda, Economía, Empleo y Personal liderada por la forista María Mitre. Cabe reseñar, además, que de esas 59 enmiendas hay 19 que no es que no se acepten, sino que ni siquiera se pueden analizar por no cumplir con los requisitos de la normativa municipal, explican desde el área de Hacienda.

La petición de un cierre perimetral para perros en el "solarón" se fundamenta, según la enmienda presentada por la formación morada, en que el centro de Gijón cuenta actualmente "con pocos espacios para perros, y aún menos que estén vallados y seguros", especialmente "desde el cierre del área para mascotas de la plaza de Europa". Así las cosas, entiende la edil Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, se hace necesario "incrementar la seguridad tanto de las mascotas y sus dueños como la seguridad vial". El motivo de optar por el parque del "solarón" para esta medida está en que se trata "de uno de los espacios que suele albergar un mayor número de usuarios con sus mascotas". La propuesta solicita una partida de 30.000 euros para llevar a cabo la intervención en el "solarón", restando ese importe de la cuantía establecida para las obras de ejecución de la escuela infantil El Llano. Se trata de unos trabajos dotados con 1.650.000 euros en el borrador de los presupuestos. Entienden desde Podemos que "es difícil que se llegue a ejecutar" todo el dinero consignado para esas labores y que una parte podría destinarse al vallado en el "solarón", una reclamación de muchos usuarios. La zona vallada, en principio, se situará en la misma área prevista en el proyecto de Foro Asturias para crear en el plan de vías un gran corredor verde. Esto es en un lateral del "solarón" en el lado de la calle de Sanz Crespo, a la altura del parque Teodoro Cuesta. Justo donde el actual paso peatonal que comunica ese parque con el Museo del Ferrocarril. Las dimensiones y los materiales con los que se va a hacer el cierre perimetral previsto dependerá de los criterios de los técnicos municipales. La formación morada había realizado en total veinte alegaciones al presupuesto, que movilizarían alrededor de 2,1 millones de euros. Propuestas, explicó Olaya Suárez, "basadas en las reivindicaciones vecinales". Además del espacio canino, también instaban a la renovación de zonas de juego infantil de los parques de Los Pericones, del Avelino Vidal y del Víctor Fernández Suárez así como inversiones en salud mental y viviendas de emergencia. Seis de sus alegaciones incumplen la normativa municipal, y el resto, a excepción del espacio para perros, no se van a estimar. Otras seis de las veintidós enmiendas presentadas por el PSOE están en las mismas circunstancias y ni siquiera se van a analizar desde el gobierno local. En su caso apostaban por una movilización de 1,8 millones de las cuentas. Entre las peticiones estaba reformar campos de fútbol, actuaciones en parques y recuperar la candidatura de Gijón a Capital Europea de la Cultura, algo que desde la concejalía del ramo, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, veían inviable por falta de tiempo y el coste elevado que supondría. En el caso de Izquierda Unida fueron 16 las enmiendas presentadas (seis de ellas, también contrarias a la normativa municipal), con un movimiento de 2,7 millones de euros. Uno de ellos saldría del total presupuestado para la finalización de la obra de la nueva comisaría de la Policía Local. Las prioridades para IU, según explicó su portavoz, Javier Suárez Llana, era dedicar ese dinero a vivienda pública. Apostaban también por recuperar los 200.000 euros para ayudas de emergencia en cooperación internacional, más dinero para obras en colegios y también para los aparcabicis. Por último, Vox presentó una enmienda a la totalidad, pero es algo que no contempla el reglamento municipal. En la comisión de Hacienda se dará carpetazo a todas esas enmiendas de la oposición (menos a una) antes de que se voten los presupuestos para 2024 en el Pleno extraordinario del jueves.