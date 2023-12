El "boom" de jubilaciones de sanitarios, a la baja con 94 empleados retirados este año

La sanidad local ha tenido que despedir en el último lustro a la nutrida generación de profesionales que, los "baby boomers" licenciados en los años 70 y parece que, ahora, esa marcha masiva de empleados empieza a estabilizarse. El Hospital de Cabueñes despidió esta mañana a los 94 trabajadores retirados en el área sanitaria en este 2023, bajando así del centenar por primera vez desde 2018, cuando se habían retirado 163 profesionales. Desde entonces, no se había bajado de las 130 marchas anuales. Entre los recién jubilados, no obstante, hay caras muy conocidas, como el urgenciólogo Herminio Martín, la neuróloga Carmen Martínez y el popular Tino Menéndez, supervisor del Servicio de Atención al Ciudadano. "En este último tiempo tan difícil habéis hecho un esfuerzo titánico. Disteis lo mejor", les agradeció María Luisa Sánchez, nueva gerente sanitaria.

Menéndez fue uno de los elegidos para pronunciar un discurso en el salón de actos. Presumió de una carrera de 45 años en el hospital y de haber sido la primera promoción regional de ATS –aún no se había implantado el nombre de enfermero– masculinos. El recién jubilado quiso recordar, también, a la empleada de Cabueñes herida grave tras un accidente laboral en la lavandería, para quien pidió un sentido aplauso de sus compañeros. "Hay muchos profesionales no sanitarios que no suelen salir en las fotos, pero son fundamentales. Este equipo no funcionaría sin la lavandería, la cocina ni el personal de mantenimiento", aseguró. Recomendó a las generaciones más jóvenes que las nuevas tecnologías no les "distraigan" de lo "fundamental" de la enfermería: el contacto cercano con el paciente.

Ana María Arranz, por su parte, lleva solo un mes sin la bata puesta. Pediatra adscrita a Perchera, quiso recordar su década de trabajo en Cangas del Narcea para defender el trabajo de la sanidad en localidades menos pobladas. "La población rural es muy respetuosa y acepta la opinión del médico, y eso en la ciudad a veces no ocurre", aseguró. Por último, habló también Argentina Trapiella, celadora retirada, que explicó que ella se había adentrado en el mundo sanitario hace 20 años, sin experiencia, y que estuvo a punto de dejarlo. "Al final ha sido una etapa muy feliz de mi vida", agradeció.

La gerente estuvo acompañada por los responsables sanitarios Iván Pidal (Salud Pública), Isabel Méndez Prieto (dirección de Enfermería), Isabel González Fouces (dirección médica), Juan José Alonso Ordiales (director Económico) y por Amalia Franco, responsable de Calidad, que moderó el acto. "Poder rendiros homenaje es todo un honor", señaló. Cynthia Zebaze amenizó el acto.