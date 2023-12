El comité de empresa de Emtusa, contra "la estación al aire libre" de El Humedal

El comité de empresa de Emtusa anunció hoy su rechazo al proyecto del intercambiador de El Humedal, afirmando que no se trata de un intercambiador de modos de transporte, sino de una estación de autobuses al aire libre que provocará atascos de tráfico, retrasos en las lineas de autobuses urbanos y únicamente el beneficio de una multinacional del transporte a la que no citan expresamente por el nombre. Los sindicatos consideran el proyecto «innecesario» y «contraproducente para el desarrollo del transporte público», además de opinar que ha faltado «transparencia» en su elaboración.

En un comunicado difundido esta tarde, los representantes de los trabajadores de Emtusa sostienen que «el proyecto anunciado como intercambiador no es tal, sino que en la práctica es claramente una estación de autobuses a cielo abierto», ya que no cumple los objetivos de un intercambiador, que señalan que son los de garantizar la intermodalidad, «es decir, facilitar la combinación entre diferentes modalidades de transporte público, fundamentalmente combinando en espacios de proximidad el transporte urbano, el transporte interurbano por carretera y especialmente el ferrocarril, circunstancias que a nuestro entender no se dan con este borrador de proyecto».

El comité de Emtusa alerta de que, en su opinión, «la instalación de esta estación de autobuses a cielo abierto en pleno centro neurálgico de la ciudad y en un punto clave para la conexión de las líneas urbanas de Emtusa puede repercutir negativamente en la calidad del servicio que presta nuestra empresa. La importante tensión tanto de tráfico de autobuses y autocares como los prolongados tiempos de espera en los andenes de esta estación podrían condicionar la rapidez y agilidad del servicio de autobuses urbanos provocándose importantes atascos y congestión del tráfico con la consiguiente ralentización del servicio pudiéndose generar también un riesgo de ocupación de las paradas de Emtusa».

Los sindicalistas consideran que el proyecto del intercambiador propuesto por el Principado en El Humedal no nace de la demanda ciudadana ni de los trabajos de elaboración de los distintos planes de movilidad que se han realizado en Gijón en los últimos años y que han contado con la colaboración de los distintos colectivos ciudadanos sino que «parece adecuarse más a los intereses de una conocida multinacional del transporte por carretera que lleva décadas operando en un auténtico régimen de monopolio y que parece ser la única beneficiada de este proyecto ya, que le permitiría mantener un espacio privilegiado en terreno público en el corazón de la ciudad, mientras se continúa a la espera de la construcción de una estación intermodal de la que a fecha de hoy, carecemos de plazos».

Argumentan, además, que un proyecto de la envergadura del que se plantea «y con el consiguiente aumento exponencial del tránsito de autobuses y autocares en pleno centro de la ciudad parece contraponerse a los planteamientos de pacificación del tráfico en las zonas urbanas, además del importante impacto que tiene en una zona con gran tránsito peatonal el que se instalen andenes de grandes dimensiones».