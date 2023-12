Jesús Zurita acerca sus dibujos en "Con Parangón" a la Galería Llamazares

Dibujos que atienden a la relación dentro de los mismos cuadros entre unas imágenes que hacen ecos y se extienden más allá de los límites del lienzo para reverberar en toda la exposición. La propuesta "Con Parangón", del artista ceutí Jesús Zurita, estará abierta al público de la Galería Llamazares desde este jueves y hasta el 2 de febrero, ofrece un recorrido en principio de unos 13 cuadros, que podrá aumentar. "Me voy a Gijón y sigo dibujando, estoy en una racha fuerte de trabajo", enfatiza Zurita sobre este proyecto que explica el motivo de bautizarlo así: "Parangón es sinónimo de comparación y semejanza, es decir que hay dos asuntos que establecen relación, y eso es lo que sucede con estas imágenes".

El autor realiza un juego en el que hace como una especie de diseminación a raíz de un boceto principal. "Juego con la máxima de que las imágenes contienen imágenes y que las podemos dividir infinitamente en otras. Planeo sobre ese asunto de que todas están relacionadas entre ellas", valora Zurita, que ahonda en esa idea: "En los cuadros se puede ver que hay una escena, en las que se contienen fragmentos, y que existen pequeños matices que aportan a la imagen general de la escena otras posibles vías de observación".

Las creaciones del artista parten de figuras realistas, pero adquieren un toque más especial a medida que evolucionan: "Hay figuras y que podemos referir como realistas, entre comillas, por la manera de representarse. Pero sin embargo esto se viene abajo y podemos añadir el prefijo que quieres, hiper o sub, porque hay casos en los que aparecen figuras inventadas, que son zoológicamente viables, pero en realidad me las he inventado buscando que se asemejen a un pájaro o un león". Y profundiza en esa apreciación: "En realidad los pienso como arquitectura, al estilo de edificios que son tan huecos como un recipiente y hago una equivalencia entre ambas cosas".

Zurita, además, subraya que mantiene cromáticamente su trabajo en torno al rojo, azul de prusia y verde.