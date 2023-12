El Juzgado rebaja la sanción al profesor que ponía solo dieces a sus alumnos

Pequeña victoria para Yván Pozuelo, el docente de Francés inhabilitado por poner dieces a todos sus alumnos del IES La Laboral. El Juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón ha admitido en parte el recurso que había presentado el profesor contra las cuatro sanciones de dos meses que le había impuesto la consejería de Educación. La jueza, ahora, considera que la conducta del tutor incurre en una única sanción y, por tanto, reduce su tiempo de inhabilitación de seis meses a dos. El profesor está siendo defendido por el letrado Jesús López de Lerma, socio del Grupo VD y, aunque estudia recurrir, celebra lo que él interpreta como un "revés" a la administración del Principado.

La consejería de Educación había resuelto en noviembre de 2021 imponer hasta cinco sanciones al profesor por poner solo dieces, aunque una de ellas se anuló pronto y quedaban activas, hasta ahora, cuatro de ellas, sumando seis meses de sanción. Señalaba que una de ellas se debía a que al calificar a todos los alumnos con un diez vulneraba el derecho del alumnado a tener una evaluación objetiva, pero le ponía otras tres por "no programa debidamente" sus clases, "no llevar registros veraces" de su trabajo y "no coordinar" su departamento de Francés. La magistrada Estefanía López Muñoz, sin embargo, señala que "en puridad nos hallamos ante una única conducta infractora con diversas manifestaciones" y que, por tanto, éstas no pueden acumularse, porque se trata de una "conducta compacta y uniforme" y no de vulneraciones separadas de la normativa, por lo que no ha lugar a varias sanciones autónomas.

La jueza admite parcialmente, por tanto, el recurso del docente, que no obstante estudia ahora recurrir igualmente el fallo porque sigue sin compartir la decisión punitiva de fondo. El profesor pedía la nulidad total de la sanción, que ésta no figure en su expediente. Tiene de plazo hasta el 23 de enero.