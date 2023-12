"Aquí necesitamos a la gente que viene a aportar". El edil de inmigración, el popular Guzmán Pendás, se pronunció así ayer durante la presentación de la guía que ha elaborado al Oficina de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de Gijón para explicar a los inmigrantes como regularizar su situación en España mediante un permiso de residencia por arraigo social, algo que requiere que demuestren que llevan tres años ininterrumpidos residiendo en España, entre otros requisitos. La Oficina de Atención al Inmigrante realiza un informe sobre arraigo social, que no es vinculante, pero que los inmigrantes pueden presentar junto a su solicitud ante Delegación del Gobierno. El año pasado hizo 253 informes.

Fueron bastantes más los inmigrantes que pidieron los papeles alegando arraigo social, dado que los que tienen vínculos familiares en España no precisan de ese informe. "Si no facilitamos que estas personas trabajen, se acaban convirtiendo en una carga para Asturias, porque vamos a tener que ayudarles con una cobertura social. Si facilitamos que trabajen, pasan a aportar riqueza a la región y a contribuir positivamente con su trabajo y sus impuestos", señaló el edil popular, quien defendió que, aunque las competencias sobre inmigración son en su mayor parte estatales, el Principado podría hacer más. En ese sentido, pidió "que Asturias tuviese esa figura del informe de esfuerzo de integración que tienen en Valencia, en Canarias. Asturias debería tener esa figura, informe no vinculante, pero que la administración nacional puede usar o no para dar el permiso de trabajo a una persona cuando tiene dudas".

La presentación de la nueva guía para migrantes se hizo coincidir con la celebración ayer del Día Mundial del Migrante. El 2021 la Oficina Municipal del Inmigrante ya había publicado otra guía, de acogida para inmigrantes. El edil valoró que Gijón cuente con una oficina especializada en esta materia que otras ciudades no tienen, citando a Avilés.