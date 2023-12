"Es una pena que el Ayuntamiento tenga abandonada la escultura y no la cuide"

Fernando Alba (La Folguerosa, Salas, 1944) es el escultor artífice de la escultura "Sombras de luz", conocida popularmente como "Las chaponas". El autor explica los orígenes de esta obra, cuenta lo que buscó transmitir y lanza un dardo al Ayuntamiento de Gijón, reclamando 25 años después de su instalación un mayor cuidado para su conservación.

–¿Cómo surgió el proyecto para crear "Sombras de luz"?

–Fue un encargo del Ayuntamiento de Gijón. Estaba Jesús Morales como concejal de Urbanismo. Surgió porque íbamos a hacer un proyecto Bernardo Sanjurjo, Alejandro Mieres y yo para la plaza de El Humedal y su entorno, que se estaba rehabilitando. Resultó, por una serie de circunstancias y por un elevado precio de ejecución, que salió más compleja de lo previsto, que no se podía ejecutar allí. Buscaron otro lugar para mí y escogimos el actual, junto a la playa, que me pareció espectacular. Entonces, hicimos una pieza específica para el lugar. Mi preocupación era que se integrase en ese enclave.

–¿Por qué "Sombras de luz"?

–Estaba jugando con la penetración de sí misma a través de la luz del sol. Estaba en ese espacio abierto jugando con el cosmos, con la memoria histórica. Esa relación cósmica, temporal y estacional me hizo derivar en ese nombre tan sumamente evocador y enriquecedor para mí. Metí en él complejidades y contradicciones que se complementan. La obra se encuentra un lugar de tránsito del peatón, que es el principal espectador, con su movimiento reestructura la escultura permanentemente. No es un bloque fijo, sino que sus cuatro elementos, en ese espacio que la gobierna interiormente por medio de la dinámica del espectador, hace que sea ese elemento cambiante. La escultura vive no solo del sol, sino también de la sombra y el gris. Porque cuando la bruma habita en el mar la escultura tiene como un frontón, una especie de telón de fondo que la hace más introvertida.

–¿Qué papel juega su obra en esa fachada marítima desde el Elogio del Horizonte a la Madre del Emigrante pasando por la iglesia de San Pedro?

–Es fundamental. Hay un espectro interesante, no sé hasta qué punto la gente repara en él. Mirando el cielo, el mar y las fachadas del muro, si lo ves a través de los círculos de las chapas, donde la vista alcanza, se ve todo el paseo del Muro se ve fragmentando. Y aparecen ahí como elementos estructurales de las fachadas, ventanas verticales, horizontales o colores. Hace que se singularice el Muro en un elemento único. La escultura enriquece al entorno y se enriquece del mismo también.

–La obra genera división de opiniones. A muchos les gusta, pero otro, después de 25 años, siguen cuestionándola.

–Si tienes información a veces es bueno, pero sino hay algo que penetra en ti sin saberlo, como eso que decían algunos paseantes en LA NUEVA ESPAÑA de que "no nos la quiten, que si no parece que nos falta algo". El ser humano tiene capacidad de empatizar con las cosas, por un tema visual muy determinante, aunque no sepa leerlas. Pero para mí lo considero un halago que se cuestione desde algún punto de vista, igual que sucedió ya cuando se instaló, aunque de aquella había opiniones con argumentos pobres.

–¿Le molestan las críticas?

–No. En el arte hasta las mejores piezas son cuestionadas. Que una pieza después de 25 piezas siga siendo receptora de buenas miradas y de las que puedas rechazarla, pues es positivo. Demuestra que la pieza sigue fresca y viva. Cada vez que paso por ahí me devuelve un aire renovado, no como el primer día que ya quedó muy lejos, pero me da la sensación que sigue muy viva.

–Popularmente se conoce a la escultura como "Las chaponas". ¿Qué le parece?

–Nunca me molestó. Las denominaciones populares pertenecen a cada lugar y tienen su arraigo, humor, coña y sintonía. También la llegaron a llamar "La Gillette" por aquella hoja de afeitar que tenía los tres agujeritos. No me afecta en resumen porque son temas cariñosos.

–Tras un cuarto de siglo se nota el paso del tiempo, con signos de desgaste en la estructura de la obra. ¿Cómo ve la escultura? ¿Necesita una intervención?

–Es una pena que el Ayuntamiento tenga abandonada la escultura y no la cuide. Alguna vez he hablado con algún responsable del Ayuntamiento y me he encontrado con dificultades que no entiendo, como que tenía que ser una empresa y no dos la que realizase una tarea. No sé si es que falta voluntad o que, pero veo cosas que no deberían ser una traba. Han pasado los años y la falta está así.

–¿Qué considera que se necesita arreglar?

–En la parte en la que se pone a hacer la gente las fotos, en la que tiene el círculo más bajo, para sacar la cabeza en la foto, ahí falta tierra, sería necesario limpiarla un poco por abajo, y utilizar resina para que no se oxide. Está abandonado porque falta tierra, hay un pozo por debajo del nivel de la cera. Y la iluminación está patas arriba, con los cuatro focos fuera de su lugar. Me parece lamentable que el Ayuntamiento no cuide piezas tan visitadas y que son turísticas y no estén controladas ni cuidadas.

–¿Alguna intervención más?

–Ha llegado el momento de limpiar esa cascarilla, algunos pegotes de óxido, que también han salido. Aunque considero que es anecdótico, porque el problema es que se está metiendo la humedad entre el hierro y la cascarilla y la está dañando. Por eso es necesario sanear esto también, esa costra que ha salido.