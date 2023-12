El gobierno citará a la Fundación Biodiversidad y al Grupo para rebajar la tensión por el Piles

La ansiada reunión con la Fundación Biodiversidad para que el Grupo Covadonga y el gobierno local presenten la idea de la entidad deportiva de colocar azudes hinchables en el Piles y permitir que la renaturalización del río sea compatible con la práctica de piragüismo se reactiva y se convocará "en los próximos días". Así lo anunció ayer Jesús Martínez Salvador, segundo teniente de Alcaldía, que reafirmó el "compromiso plenamente vigente" del actual equipo de gobierno respecto a su promesa electoral de buscar cómo garantizar la permanencia de este deporte en el Piles. Ese compromiso, sin embargo, trasciende a las competencias municipales y deberá ser la Fundación, entidad que financia las obras con fondos europeos, la que debe avalar la iniciativa. "Hemos trasladado al Grupo hace meses que nuestra intención se mantiene", aseguró ayer el forista tras confirmar que la Junta de Gobierno había aprobado sacar a licitación el plan. Antonio Corripio, presidente del Grupo, por su parte, aseguró que "un compromiso formal" por parte del gobierno local "sería más que suficiente" para que la entidad deportiva retirase todos sus recursos judiciales pendientes.

Corripio adelantó que, "mientras no se llegue a un acuerdo", el Grupo mantendrá su decisión de "judicializar cualquier acción del equipo de gobierno". A modo de valoración de estos ochos años de presidencia de la entidad, explicó que "si hay algo que pedir, también a los Reyes Magos, es la finalización del conflicto con el anillo navegable". Aseguró que "todo es reconducible" y que su "mano sigue tendida": "Esperamos que en estos meses podamos arreglarlo y darle una alegría a nuestros socios y a los practicantes del piragüismo para que se pueda seguir practicando en nuestra ciudad".

Sobre la judicialización del proyecto, señaló que "ante que los pliegos" de la obra, para lo que sospecha que el Grupo no está legitimado a reclamar, queda por delante "el recurso contra el proyecto de aprobación que suscitó esos pliegos". "Seguimos siendo optimistas y pensamos que vía diálogo se puede solucionar todo. Pedimos esa visita con la Fundación Biodiversidad y estamos convencidos de que van a decir que es perfectamente compatible las obras de renaturalización con la práctica del piragüismo en el Piles", aseguró.

Martínez Salvador, por su parte, recordó que el proyecto de renaturalización lo diseñó el anterior equipo de gobierno de PSOE e Izquierda Unida. "Quizás no responde al proyecto que nos hubiera gustado presentar a nosotros, pero no queremos bajo ningún concepto que se pierda la financiación europea tan importante", señaló el forista respecto a un plan con 2,4 millones de euros en ayudas. Y reconoció que el problema es que, debido a que la financiación europea surgió por un proyecto que no incluía ningún tipo de barrera artificial, cualquier modificación en ese sentido podría poner en peligro la ayuda. La decisión, por tanto, tendrá que ser de la Fundación Biodiversidad, a quien se le presentará como principal alternativa unos azudes hinchables que permitan crear un anillo de quita y pon. En cualquier caso, se trataría de una obra a realizar después de la de la renaturalización. "Pero nuestro compromiso sigue vigente y esa reunión (con la Fundación Biodiversidad) se va a mantener próximamente", aseguró el forista.