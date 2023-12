El intercambiador de El Humedal suma nueva oposición: "causará atascos y retrasos", denuncia el comité de Emtusa

El controvertido proyecto de intercambiador en El Humedal, una construcción impulsada por el Principado con financiación europea y que el gobierno local "no ve claro", sumó ayer un nuevo capítulo con la oposición frontal a la construcción de más de 190 metros de marquesinas desde el comité de empresa de Emtusa. "Es contraproducente para el desarrollo del transporte público. Además, el proyecto anunciado como intercambiador no es tal, sino que en la práctica es claramente una estación de autobuses a cielo abierto", señalaron los trabajadores de la empresa municipal pocas horas después de que desde Alsa se hiciera una defensa del plan del Gobierno regional. "Seguimos con muchas dudas, pero estamos ultimando los informes y no hablaremos del tema hasta que no estén terminados", se limitó a decir ayer Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local de Foro y PP.

Desde que se conoció que el proyecto pretendía la instalación de 190 metros de marquesinas en el entorno de El Humedal, desde el paseo de la Infancia hasta la calle Palacio Valdés, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, para albergar autobuses de línea e interurbanos, fueron muchos los colectivos vecinales, sociales, empresariales y del transporte que se opusieron frontalmente a la iniciativa (con la excepción de la Unión de Comerciantes y la patronal del transporte de viajeros, que se posicionaron a favor) al punto que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, llegó a reconocer que el proyecto "no se impondrá". Ahora, los sindicatos representados en el comité de Emtusa echaron ayer más leña al fuego al entender que este planteamiento provocará atascos, retrasos en las líneas de autobuses urbanos y únicamente el beneficio de una multinacional del transporte, en referencia a Alsa. Tildan el intercambiador de "innecesario" y "contraproducente para el desarrollo del transporte público". Y añaden que no facilita la combinación de autobuses urbanos, interurbanos y ferrocarril. 5 Son varios los argumentos desvelados ayer por el comité de empresa. A su juicio, "la instalación de esta ‘estación de autobuses a cielo abierto’ en pleno centro neurálgico de la ciudad y en un punto clave para la conexión de las líneas urbanas de Emtusa puede repercutir negativamente en la calidad del servicio que presta nuestra empresa". "La importante tensión tanto de tráfico de autobuses y autocares como los prolongados tiempos de espera en los andenes de esta ‘estación’ podrían condicionar la rapidez y agilidad del servicio de autobuses urbanos provocándose importantes atascos y congestión del tráfico con la consiguiente ralentización del servicio pudiéndose generar también un riesgo de ocupación de las paradas de Emtusa", consideran. Además, defienden que los andenes de grandes dimensiones proyectados tendrán un impacto negativo en el tránsito peatonal. Por último, desde el comité de Empresa dejaron claro que este proyecto del Principado no nace de la demanda ciudadana, sino que "parece adecuarse más a los intereses de una conocida multinacional del transporte por carretera", "única beneficiada de este proyecto" en suelo público en el centro mientras "se continúa a la espera de la construcción de una estación intermodal de la que carecemos de plazos", señalaron en clara referencia a Alsa. Desde la firma en cuestión fue su presidente, Jacobo Cosmen, quien salió a defender el proyecto de intercambiador, durante un acto ayer de la empresa en Gijón. "La estación actual es excesivamente pequeña y fue construida cuando los vehículos tenían nueve metros de longitud y ahora tienen algunos cerca de quince. Hay un conflicto permanente entre la circulación de vehículos y los peatones. Todo lo que podamos quitar intensidad de operaciones a la estación actual vendría francamente bien, especializando los tráficos directos de la zona central o tráfico regional y dejando la estación actual para tráficos de larga distancia", señaló. Según Cosmen, con el intercambiador se está "arreglando un problema que tenemos actual y apostando por la movilidad en transporte público colectivo y su centralidad". Y vino a decir que fue Alsa quien planteó al Consorcio de Transportes destinar paradas en la vía pública para autobuses regionales: "lo han visto con buenos ojos". El presidente de Alsa, eso sí, lanzó un mensaje tranquilizador por las dudas surgidas en cuanto a que se perdería la intermodalidad de la estación. "La necesitamos, contamos con ella" pero tiene "unos plazos de construcción que todavía son largos y si hay una solución que facilita la movilidad desde un punto de vista de la centralidad, sin perder la necesidad de la estación intermodal" Alsa apuesta por ello, "mientras lleguemos a la estación intermodal, manteniendo abierta la estación actual". "Necesitamos la estación intermodal cuando se puedan hacer los proyectos y construir. Una cosa no elimina la otra", resaltó. La Federación Vecinal tilda de "despropósito" los autobuses interurbanos en El Humedal

"Estamos viviendo algo que es inexplicable; un proyecto de estación de autobuses al aire libre en el centro, cuando está sin solucionar el problema del metrotrén y la solución definitiva de la estación intermodal, que es la solución más integradora de la movilidad tanto ferroviaria como de transporte por carretera". El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), Manuel Cañete quiso ayer incidir en este aspecto, en línea con las críticas del comité de Emtusa y en respuesta a la defensa del intercambiador de El Humedal por parte de Alsa. "Los autobuses públicos tienen sus líneas de servicio que habrá que redefinir en cuando entren en marcha las estaciones del metrotrén, es ahí donde hay que trabajar el plan de líneas, pero no se puede antes prefijar un espacio como es El Humedal como centro neurálgico de gran parte del transporte público por carretera de esta provincia. Lo digo al hilo de las declaraciones del presidente de Alsa apostando claramente porque ahí paren todas las líneas interurbanas del Alsa; me parece un auténtico despropósito. Lo que hay que buscar es un encaje ya real a la estación (intermodal) como tiene Oviedo y todas las ciudades modernas, una estación cercana al ferrocarril", señaló.