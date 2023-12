Nueva crisis en Divertia: el consejo avala al nuevo gerente, pero le deja sin poderes

El consejo de administración de Divertia se saldó ayer con una decisión contradictoria: por mayoría simple, salió adelante el nombramiento de Fernando Losada como gerente, pero no se logró la mayoría cualificada para que al nuevo responsable se le puedan delegar los poderes para desempeñar el cargo. Divertia votó ayer tener a un gerente sin competencias. La decisión ha indignado al presidente de la entidad, el edil no adscrito Oliver Suárez, que calificó como una "tremenda irresponsabilidad" los votos en contra del bloque de la izquierda y Vox. "Todo esto dificultará la normal y diligente gestión de la empresa que deja poderes tan solo en el presidente, algo que curiosamente critican a la vez. De todas formas, no impedirá muy a su pesar el correcto desarrollo de toda la actividad", señaló Suárez. La oposición pide un nuevo nombramiento.

El resultado del consejo de administración se debió a que los delegados que representan al gobierno, el propio edil no adscrito y el representante de las entidades culturales, Álvaro Muñiz, votaron en bloque sumando cinco votos. Los tres consejeros de la izquierda (PSOE, IU y Podemos) y el de Vox votaron también en bloque y sumaban cuatro. Y, como la secretaria consideró que el nombramiento de Losada podía salir adelante con una mayoría simple, las votaciones se saldaron con un "sí" al nombramiento y un "no" a la delegación de poderes. "Ahora tenemos a un gerente que va a cobrar 3.000 euros, pero no puede ejercer. Un gerente que es amigo del presidente", reprochó Javier Suárez Llana, de IU, que pide al edil no adscrito "tomar ejemplo" del PP, que cambió su propuesta de gerencia en Emvisa para reunir la mayoría. "El consejo de administración es quien decide y este candidato no tiene apoyos. Tienen que proponer a otro", insistió. "Hay un vacío de funciones porque, tal y como establecen los estatutos de Divertia, el consejo debe de transferírselas a la figura del gerente y no ha sido el caso", coincidió la socialista Carmen Eva Pérez. Jesús Martínez Salvador, segundo teniente de Alcaldía, por su parte, reconoció que la situación "no era la ideal" y reprochó que "la oposición está más por destruir que por trabajar de manera correcta". "Lamentamos que traten de obstaculizar", señaló. Oliver Suárez, por su parte, aseguró que Divertia mantendrá su actividad y defendió al nuevo gerente como un "experto" y recordó que fue miembro del primer consejo de administración del Jovellanos entre 1995 y 1999.