Foro y PP afianzan su acción de gobierno desde un presupuesto de 408,8 millones

Salvo sorpresa de última hora el Pleno dará hoy su visto bueno a un presupuesto municipal para el año que viene de 300,5 millones de euros, que se eleva a 408,8 en el consolidado que incorpora también las cuentas de los organismos autónomos y las empresas del Grupo Ayuntamiento. Un presupuesto para la historia. Y no sólo por ser el más alto cuantitativamente que se puede ver en el histórico municipal. También por ser el primero del equipo que conforman Foro y PP, con lo que se convierte en la base sobre la que sustentar su acción de gobierno a lo largo de los cuatro años de mandato.

«Decimos de estos presupuestos que son técnicos en cuanto a que se ajustan a la legalidad pero, evidentemente, son políticos en el sentido de que reflejan las políticas de este gobierno y esto es fundamental. Toda acción política se sustenta en que haya presupuesto», explicaba ayer la regidora forista, Carmen Moriyón, de sus primeras cuentas tras recuperar la Alcaldía de Gijón. Aún más. Para Moriyón «el objeto ultimo de que haya una coalición es que haya presupuestos».

Pero para que salgan aprobados esos presupuestos no solo se necesitan los votos de Foro y PP como socios de esa coalición. Tras la expulsión de Vox del gobierno es vital el apoyo que reciben del exedil de la formación de Santiago Abascal, y ahora concejal no adscrito con competencias de gestión como presidente de Divertia, Oliver Suárez. Apoyarse en un tránsfuga es la crítica compartida por la oposición de izquierda y derecha que Moriyón está preparada para volver a recibir esta mañana en el salón de plenos. Tanto desde la bancada de la izquierda, con PSOE, IU y Podemos, como desde Vox. «A mí lo que me importa es que el día uno de enero, o cuando toque, las mejoras de este presupuesto se noten en la calle y en la gente», contestaba.

Para Moriyón, además, la aprobación del presupuesto municipal de 2024 es la certificación final de unos seis primeros meses de gobierno de la coalición entre Foro y PP de los que asegura estar «muy contenta».

«Han sido seis meses de adaptación. Puede que hubiera fallos de coordinación, como los puede haber sean dos partes, tres, cuatro o una, pero yo no tengo ni una sola queja. Mi mayor contacto es con Ángela Pumariega y solo puedo decir que siempre que se planteó un problema, siempre la encontré en la búsqueda de soluciones», remató la regidora. A mejorar su coordinación y el traslado de información entre los dos partidos se comprometieron Foro y PP en la reciente reunión de la comisión de seguimiento del pacto.