"El ser humano ha sido siempre depredador, se ha creído superior a todo lo que le rodea"

El actor y escritor Carlos Bardem (Madrid, 1963) presenta hoy en Gijón, a las 19.00 horas y en la Escuela de Comercio, "Badaq", su última novela. Cuenta una historia real –un rinoceronte de la isla de Java que acabó encerrado en Madrid– pero a manera de sátira, criticando el comportamiento a su juicio siempre depredador del ser humano, y en forma de fábula, con el animal como protagonista y narrador. Mañana, el escritor presenta el libro en Oviedo, en El Manglar, a las 19.30. Las citas las convocan, respectivamente, la Asociación Cultural Gijonesa y la Asociación Cultural La Ciudadana.

–En esta nueva novela, hay un cambio de registro importante: toma forma de fábula. ¿Cómo surgió esa idea?

–La idea surge de mi interés por reflexionar sobre el hombre y la naturaleza y su relación, que a mi juicio ha sido siempre errónea. Creo que la situación dramática en la que es está el planeta en nuestros días no es más que la aceleración de un proceso errado desde el principio. Para contar esto, parto de una anécdota histórica cierta. En Madrid está la calle de la Abada porque en el siglo XVI se tuvo allí encerrado a un rinoceronte javanés y con un final que, no es muy difícil de deducir, no fue feliz. De ahí surge "Badaq", la palabra que allí se usa para denominar al rinoceronte. La historia me dio el soporte para construir un libro que mezcla la novela histórica y la fábula, y de paso me permite darle voz a este animal, una rinoceronta, que nos llama "monos sin pelo" (ríe).

–Quizás más acostumbrado a narrar desde la voz de "los malos", ¿fue fácil tomar la perspectiva de un animal para contar la historia?

–Escribí con la voluntad de que los lectores empaticen mucho con el animal. Es una fábula, y como tal es una historia fantástica y bastante satírica, pero la doto de un discurso que considero fácil de empatizar, que tiene sensibilidad. Escribo desde la sátira, pero con voluntad crítica.

–Habla del imperio español y portugués, también, con cierta vocación crítica.

–Claro. En el momento en el que empiezas a escribir sobre la relación del hombre y la naturaleza y sobre las glorias imperiales ves que se espejean los mismos mecanismos. Lo primero que se hace cuando se va a conquistas y depredar algo o a alguien lo que se hace es poner ese algo en un plano de inferioridad. En cualquier tipo de plano: moral, religiosa, cultural... Eso permite someter mejor y eso lo ha hecho siempre el hombre en todos sus procesos de conquista a sus semejantes y, también, a la naturaleza. Es la historia de la depredación. Y hoy hemos llegado a un punto en el que surge la necesidad de reflexionar sobre ello.

–¿Le pasa algo al discurso ecologista actual?

–No, no me refiero a eso, porque el discurso ecologista nos ha permitido preocuparnos sobre la degradación del ecosistema. Me refiero a que a lo largo del pensamiento occidental esa depredación ha estado presente. Nuestra historia siempre ha consagrado la superioridad del ser humano sobre todo aquello que lo rodea. Solo hemos visto lo que convive con nosotros como algo que se ha puesto ahí para administrarnos cosas, para darnos carbón, vestidos, comida. Y creo que cuando ves lo que te rodea como algo a depredar, lo destruyes, lo agotas. Y ahora ya hay un debe, ya consumismo más de lo que el planeta nos puede dar.

–Y más de lo que necesitamos.

–Sí, esta sociedad basada en un consumir sin fin, este sistema económico, implica un problema de contabilidad básica. No podemos consumir de manera infinita a costa de un planeta con recursos finitos.

–¿Hemos sido cortoplacistas?

–El problema ecologista de ahora no se ha generado en el vacío. Es la culminación de una trayectoria de siglos. Eso la "badaq" nos lo echa en cara en la novela, aunque por momento lo hace de maneras muy divertidas y con críticas ridículas.

–Dicen eso de que sería muy difícil explicarle nuestra forma de vivir a un extraterrestre.

–O a un paquidermo de la selva de Java (ríe).

–¿Cree que esta novela se sale de su registro habitual?

–Me gusta pensar que todas mis novelas son muy distintas. Me gusta sorprenderme, ponerme en otras pieles como, en este caso, de una rinoceronta. Pero la novela no es un tratado animal en absoluto, quise que fuese una historia divertida. Me gusta visitar distintos géneros y apropiarme de sus claves. En "Badaq", hay una parte muy bien documentada que hace que sea en parte, también, una novela histórica.

–Ha comentado otras veces que cualquier buena novela e ideológica.

–Creo que la buena literatura tiene que tener una idea fuerte y sólida. Las novelas que se dicen sin ideología también la tienen, simplemente es una ideología que no critica al mundo y que se considera inocua. Lo que molestan de la ideología no es su existencia, porque todo lo que hacemos están cargados de ella, sino cuando la nuestra no coincide con la de otros.

–¿Compagina bien eso de ser actor y escritor?

–Muy bien. El actor le paga las facturas al escritor (ríe). En realidad, es el mismo oficio con distintas vertientes: la construcción de historias. Cuando soy actor interpreto las de otros y cuando soy escritor creo las mías propias.