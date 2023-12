Una lección de ciberseguridad como un camión en Gijón

Juegos de realidad virtual, una oca con preguntas sobre informática y hasta un "scape room" en el que poder ponerse en la piel de un experto en ciberseguridad. Todo eso y algo más puso ayer sobre el asfalto húmedo del aparcamiento de El Molinón el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe. La entidad nacional aparcó un camión desplegable en varias salas destinado a que los más pequeños, pero también los mayores, puedan aprender nociones básicas sobre seguridad a la hora de navegar por internet de una forma amena y divertida. Los alumnos del colegio La Asunción estuvieron probando la instalación que abre en horario de mañanas para los centros escolares y de tardes para todo el público. El Incibe estará en Gijón hasta mañana con esta actividad, llamada "road show", que gira por todo el país. "El objetivo es concienciar y elevar la cultura la ciberseguridad", detalló Cristina Gutiérrez, una de las responsables.

El espacio acotado para el Incibe reserva cerca de 300 metros para desplegar diferentes estancias tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Los estudiantes pudieron pasárselo en grande en la parte de fuera jugando sobre un gran tablero del juego de la Oca, pero inspirado en preguntas relacionadas con la informática. Dentro del camión había vídeos sobre el trabajo del Incibe, juegos interactivos con diferentes niveles de dificultad y el citado "scape room", al que no le faltaba ni un solo detalle. Estaba ambientado con una curiosa luz azul y con todo tipo de pantallas y móviles donde los pequeños pudieron aprender, entre otras cosas, claves para colocar un patrón de desbloqueo seguro al teléfono. "Buscamos que sepan usar la tecnología, a la que ya están acostumbrados, de una forma crítica", profundizó Gutiérrez.

Berta Jiménez tiene once años y estudia sexto de Primaria. Probó el juego de la Oca. Tiró varias veces los dados para responder preguntas relacionadas con las estafas mediante correos electrónicos y redes sociales. "Ya sabíamos algo sobre el tema, gracias a lo que nos habían dicho en casa y también a lo que nos dijo nuestra profesora, pero hoy –por ayer– he aprendido que hay que tener cuidado con los correos de la gente que no conozcamos para evitar estafas", afirmó

Jaime Cifuentes, otro alumno de La Asunción, se divirtió mucho probando varios de los juegos disponibles en el aparcamiento de El Molinón. "Cuando se pueda, tenemos que rechazar las cookies de las webs y tampoco tenemos que dar respuestas a la gente que te llama y no sabes quién es", resume el pequeño, sobre lo aprendido en el día de ayer. Un día en el que, gracias al Incibe y a su mascota, el robot "Incibot", muchos pequeños se llevaron una valiosa lección de ciberseguridad.