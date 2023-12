Moriyón: "El Principado es consciente de que el intercambiador no gusta en Gijón"

«El Principado es consciente de que el proyecto del intercambiador de El Humedal no gusta en Gijón, que hay contestación de la ciudadanía, y lo está teniendo en cuenta a la hora de ponderar cómo se va a resolver esto. No hace oídos sordos a esa variable, que es la principal que está sobre la mesa». Así reflexionaba ayer la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, sobre el escenario político, social e institucional que enmarca el polémico proyecto de desarrollar un intercambiador para los autobuses urbanos e interurbanos con 190 metros de marquesinas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, entre la plaza del Humedal, el paseo de la Infancia y la plaza de Europa.

El proyecto es una iniciativa del gobierno autonómico que se diseñó en el anterior mandato en base a unos fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora tocaba ejecutarlo y de cara a su licitación, el Principado presentó un proyecto con un coste de 3,4 millones y un plan de obras de un año. Ni al gobierno local ni a muchos colectivos vecinales y sociales les ha gustado la propuesta, que sí cuenta con el apoyo, por ejemplo, de las patronales del transporte o la empresa Alsa. Moriyón evitó ayer valorar el posicionamiento de la multinacional pero no dudó en hacer referencia al comunicado mostrando su opinión en contra del comité de Emtusa como ejemplo de esa contestación ciudadana. «Y no es una opinión menor», concretó Moriyón.

Desde diferentes servicios municipales se han estado elaborado informes para presentar al Principado exponiendo las dudas que genera el intercambiador y los ajustes que se deberían incluir para mejorar la actuación. Algunos centrados en la necesidad de ajustar el carril bus del diseño autonómico con el desarrollado a nivel municipal en la avenida de la Costa. Y otros que evidencian la necesidad de cuidar un entorno que no sólo está en el corazón de la ciudad sino que rodea a edificios catalogados como la Casa Rosada o la Gota de Leche.

Pero Moriyón entiende que la fase actual no pasa por matizar la actuación, «lo que toca es resolver esto en el sentido que corresponda tomando la mejor decisión para Gijón y para Asturias y haciéndolo de forma conjunta, no unilateral». Desde la consejería de Fomento, que lidera el socialista Alejandro Calvo, ya se anunciaba hace unos días que la intención del Principado no es imponer a Gijón una obra que no quiera. Otra cosa es que no pueda garantizar que ese dinero europeo pueda seguir teniendo como destino Gijón a través de otra iniciativa.

De trabajo conjunto, en tiempo real y desde la lealtad hablaba ayer la Alcaldesa al referirse a la relación del Ayuntamiento de Gijón con el Principado en este asunto «que no está cerrado». Y en otros como el «solarón. «No se lo que diré en un mes, dos o medio año, pero ahora no puedo decir otra cosa más que me he encontrado en todas las consejerías del Principado sensibilidad con los temas de Gijón y que se pone a Gijón por delante», afirmó la alcaldesa. Una alianza que se extiende al proyecto que, para la Alcaldesa, es la pieza central del futuro de Gijón, ya sea reflexionando sobre el intercambiador de El Humedal o el desarrollo del «solarón» y su entorno: la estación intermodal. «A partir de ahora en lo que tenemos que centrarnos, y en eso tenemos en la consejería un aliado de primer nivel, es en que no se pierda ni un minuto e n la tramitación y ejecución de la intermodal. Eso es lo que necesita Gijón. Esa es la clave», remató la regidora forista.

El intercambiador de El Humedal está dentro de un paquete de actuaciones a desarrollar desde el Principado en Gijón que tienen soporte económico en los presupuestos autonómicos. Las otras actuaciones son el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal y un intercambiador en la Laboral. El proyecto del Humedal también está incorporado al Plan de Movilidad de Gijón que quiere revisar de manera integral el actual equipo de gobierno. En ese ámbito se vinculaba el intercambiador con el desarrollo de una nueva rotonda entre Sanz Crespo, Pedro Duro y Álvarez Garaya.