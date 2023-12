Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

En este caso, todo comenzó con una mala crítica hecha por el presunto comensal a través de una plataforma online: "Hicimos una reserva y nos dieron mesa en la terraza sin informarnos previamente de que tenía un 10% de recargo. Me pareció carísimo para lo que es. Un robo, vamos". Corto y sencillo, pero duro.

El asunto no gustó a la dirección del establecimiento, que no dudó en contestar. "Muchas gracias por sus comentarios, Son muy importantes para nosotros. En todas las mesas de la terraza está claramente especificado con unas pegatinas el recargo por el consumo en terraza. La verdad es que nunca nos había pasado que un cliente no lo viera. Entendemos y respetamos que su opinión sea que el precio que paga por nuestro servicio le parezca caro. Le rogamos que no se refiera a nuestro trabajo con un robo, primero porque llevamos orgullosamente 14 años haciéndolo sin que nadie se sienta robado, puesto que no hay ninguna denuncia en ese sentido, y segundo porque su opinión puede quedar perfectamente clara sin necesidad de difamar ni insultar", zanjó de raíz el empresario, que no perdió las formas en la despedida: "Aún así le agradecemos sus comentarios porque siempre nos ayudan a mejorar".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.