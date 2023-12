El proyecto del intercambiador "choca" con las arboledas de El Humedal, alega el Ayuntamiento

Un informe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón considera que las actuaciones previstas en el proyecto de intercambiador de El Humedal que ha elaborado el Principado "no mejorarían paisajística ni medioambientalmente la zona", sino que se traduciría en una "disminución de beneficios ecosistémicos y la merma en naturalización de espacio muy notable", por lo que la "solución paisajística propuesta en el proyecto está en contra de los actuales criterios de sostenibilidad y renaturalización de espacios urbanos".

El informe resalta que el proyecto plantea eliminar en La Acerona ocho plátanos de sombra "que constituye un conjunto singular" para sustituirlos por árboles en jardineras en las que no sería viable su desarrollo. Además, no especifica cuáles de los diez plátanos de sombra serían los que se tendrían que retirar. Añade este servicio técnico que tampoco se hace alusión en el proyecto a los daños que pueden sufrir en sus raíces los perales de flor que hay en las proximidades de la Gota de Leche.

Parques y Jardines propone que, en caso de que sea imprescindible actuar sobre al arbolado de La Acerona, el mismo se sustituya por especies frondosas de gran porte "pues es de las pocas ubicaciones en el casco urbano donde se pueden desarrollar copas bien formadas".

Por otro lado, el sindicato CC OO hizo ayer una crítica radical al proyecto que se plantea para El Humedal. Según el sindicato, el intercambiador que proyecta el Principado para el centro de Gijón sólo tiene sentido si se hace en el solar de la antigua estación de tren Jovellanos por su cercanía a la estación de tren de la ciudad. CC OO opina que el plan de El Humedal sólo beneficia a la empresa Alsa y no a la ciudadanía y que aunque se llame intercambiador no lo es dado que ahí no llega el ferrocarril. El asunto ya está en manos de los servicios jurídicos del sindicato, que interpondrá un contencioso si el proyecto del Humedal sigue adelante. Además de al Principado, CC OO critica la actitud del gobierno local de Gijón, al considerar que se está poniendo "de perfil" y reclama la convocatoria del Consejo Sectorial de Movilidad.

La propuesta es acercar el intercambiador a la estación provisional de ferrocarril y a la futura estación intermodal. Ubicarlo en el entorno de la calle Sanz Crespo fue la propuesta que lanzó el secretario general de CC OO de Gijón, Víctor Manuel Roza, para que a continuación concretara el emplazamiento el secretario general de la sección sindical de CC OO en Adif-Renfe en Asturias, José Alberto Ramos Flecha: el solar de la antigua estación de tren Jovellanos, con marquesinas desde la estación provisional de tren hasta el Museo del Ferrocarril. Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias se preguntó "¿Dónde está la intermodalidad?" del proyecto del Humedal, si está a 12 o 15 minutos caminando de la estación de tren, a donde ya llega el AVE.

Las críticas también llegaron ayer desde Ecologistas en Acción, cuyo portavoz en Asturias, Paco Ramos opinó que el de El Humedal "se trata de un proyecto claramente favorecedor del Alsa en un momento en el que no conocemos ningún proyecto de estación intermodal con estación de autobuses", ya que Adif va ha hacer la nueva estación de tren, pero hay hecho un proyecto para la de autobuses. Además "el proyecto generaría grandes dificultades de tráfico y de gestión y vuelve a discriminar el transporte público en ferrocarril en favor del transporte público en autobús, que está controlado por una empresa privada que sólo mira por sus intereses", agregó Ramos.

Pisos en la estación de Alsa y más pago por la AS-II, el trasfondo del plan según el sindicato

CC OO vinculó ayer a intereses inmobiliarios e ingresos por el uso de la AS-II el proyecto de El Humedal. El líder del sindicato en Gijón, Víctor Manuel Roza, señaló que "este proyecto entendemos que sólo beneficia a una empresa", apuntando que en el Plan General de Ordenación los terrenos de la estación de Alsa "pasan a ser edificables a seis alturas, deja muy claras las intenciones que desde esa empresa con el consentimiento del Principado se está llevando a cabo". Añade que el proyecto implicaría que Alsa cambiaría su salida por la Avenida de Portugal a la Avenida de la Constitución: "Hay una segunda lectura y es el pago por uso de la AS-II, que cuantos más vehículos pasen, más hay que pagarle a las empresas concesionarias entre las que está esa empresa", dijo en referencia a Alsa. Pedro Roldán, delegado de CC OO en Emtusa, señaló que ante el rechazo que están mostrando diversos colectivos al proyecto "no se descarta algún tipo de respuesta ciudadana".