Una empresa mixta, opción para ampliar los concursos del Gijón Horse Jumping

El Gijón Horse Jumping es una marca que nació en los tiempos de la pandemia cuando las restricciones por el coronavirus impidieron celebrar el tradicional concurso de Las Mestas. El campeonato, que se desarrolla a lo largo del mes de agosto comenzó a hacerse solo en el Chas, pero con el paso de los años ha ido sumando también las instalaciones de Las Mestas. Antes del comienzo de la pasada edición, durante la presentación de la misma, el copresidente Jesús Kocina alertó de que el campeonato se encontraba en "una situación de colapso" debido a la falta de un proyecto común a largo plazo entre el Ayuntamiento y el Chas. El concejal Jorge Pañeda explicó también por esos días que era "primordial" encontrar la fórmula para poder hacer dicho proyecto común. A lo largo de las últimas semanas, las dos partes han ido teniendo diferentes reuniones para tratar de concretar qué es lo que mejor les encaja. Lo que hay encima de la mesa es tratar de hacer una empresa mixta.

La última reunión se produjo, de hecho, esta misma semana y en la misma ya estuvieron presentes miembros del servicio jurídico del Ayuntamiento para avanzar en el proyecto de la empresa mixta. Lo que parece claro es que, por plazos, la unión de las dos partes no se va a dar ya para este verano, sino que, en el caso de que finalmente se haga, empezará a operar a partir de la edición del 2025. "Muy probablemente para este año no vaya a dar tiempo articularla y tendremos que seguir renovando el convenio", explicó Pañeda. Eso sí, la idea que se tiene en mente es que la empresa mixta sirva para ampliar el Gijón Horse Jumping fuera del mes de agosto y así atraer más concursos a la ciudad. "Queremos traer más y mejores concursos y poderlos traer desde mayo hasta octubre", postuló el concejal.

En esas últimas reuniones, también se hablado, explicó el edil, sobre las opciones de comunicar los dos complejos. Por ahora, sin que esté nada decidido, la opción que parte como favorita es la de recuperar las dos pasarelas de madera que irían sobre la senda peatonal que hay detrás de la avenida de Albert Einsten. Esta opción está ahora por delante el túnel que iría bajo esta avenida, ya que sería más sencilla de ejecutar. Eso no quiere decir que sea fácil, puesto que al ir cerca del río habría que contar con permisos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y en los últimos días un particular ha preguntado si los dos puentes entrarían dentro de una finca que sería de su propiedad.

Enfado del edil de Deportes por las protestas de Nuevo Gijón





La protesta que realizó la Asociación de Vecinos "Santiago" de Nuevo Gijón el martes 12 de diciembre en la plaza Mayor no ha sentado nada bien en el seno de la concejalía de Deportes. "Tienen un color político y no está mirando por el bien del barrio", criticó Pañeda. El enfado viene a raíz del Soccer World y su arreglo. "Dicen que no hay diálogo, pero ya hemos tenido tres reuniones. Les pedí tiempo", añadió Pañeda.