"Que la gente te pida selfis todos los días te distorsiona la realidad"

Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1986) actúa hoy en el teatro de La Laboral a las 20.30 horas con su espectáculo "La Romería". Es su primera actuación en Gijón desde que fuera galardonado con el premio nacional de Músicas Actuales y también la primera desde la polémica con Vox, ahora ya fuera del gobierno local, y su postura con los espectáculos en asturiano.

–¿Qué tal su primera gira por América?

–Ya había estado en Lima y luego estuvimos una vez pa Miami, pero esta era la primera vez que salíamos a facer varios conciertos. La experiencia ha sido guay. Trabayar en Latinoamérica ye más duro que aquí porque aquí les coses funcionen de otra manera. Ye como andar más desarropao po’l mundo, pero fue muy bien y el público ye muy entregao.

–México es puro folclore.

–Ye un país en el que la identidá cultural y el folclore están muy presentes. Gusta mucho el folclore y escuchar cosas que vienen de España y no sean flamenco. Entienden muy bien los códigos tradicionales, porque lo tienen muy vivo y ye el país más cercano a España que conozco. Están muy avezaos a escuchar producciones españolas y están acostumbraos a entender ese lenguaje.

–¿Choca allá que el folclore español no sea solo flamenco?

–Ye algo que vamos quitando poco a poco, demostrando que hay más coses que el flamenco, que ye un tópicu que tenemos en España. Cuando les cuentas que en Asturias, aunque haya xente a la que le guste, el flamenco no es algo propio del país, que no hay tradición, pues flipan.

–Ha pasado tiempo ya desde que le dieron el premio nacional de las Músicas Actuales. ¿Cómo se siente?

–Fue un subidón muy grande. Siempre se dice que los premios no son importantes, pero creo que hay premios que son un antes y un después. Noto que hay mucha más atención.

–Los premios no serán importantes, pero presta cuando se lo dan a uno.

–Exactamente. La carrera no puede ir en busca de los premios, ni pensar que no tienes una buena carrera por no tenerlos. Hay un criterio estético y varía con el tiempo. Ahora me lo han dado a mí pero igual va 20 años no me lo daban ni de coña. No quiere decir que estés haciendo una cosa peor o meyor por llevar un premiu, pero presta cuando te lo dan. Ye un reconocimientu muy grande y la dotación económica es guay.

–Ha empezado con la publicidad.

–Ye una parte más del trabayu. No hice mucha publicidad, porque me gusta un poco como cuidar... nunca hago colaboraciones en plan influencer, que me las han ofrecido. Es algo que no me interesa. No va conmigo. Sí que ye verdad que esta propuesta (la de Majorica) iba a estar muy cuidada estéticamente. Me gustaba y por eso fui a por ello. Es algo bastante chulo.

–¿Cómo convive Rodrigo Cuevas con tanto éxito?

–El día a día ye muy normal. El mundo de los selfis ye lo que te cambia, que la xente te los pida todos los días es algo que te distorsiona la realidad. Quizás ye la parte más fea de todo esto.

–¿Y la guapa?

–La guapa ye que como a mí me gusta vivir en el pueblu y saludar a to’l mundo con el que me cruzo, que ye una cosa que siempre me gustó desde guaje, pues ahora me encanta que toda la xente me salude por la calle y yo salude como si estuviera en Infiestu (ríe). Hay xente que te saluda o te sonríe y eso presta porque me gusta falar con to’l el mundo. To’l mundo me cuenta coses, así que estoy en mi salsa.

–¿Qué le diría ahora a su yo de diez años?

–La canción "Dime ramo verde" va de eso. No le diría que persiga sus sueños porque eso me parez una tontería y una fuente de frustraciones. A mí me insultaban bastante en el cole, entonces le diría que no se preocupara, que esa etapa acaba rápido y que luego la vida ye preciosa. Le diría que no está haciendo nada mal, que los que lo hacen mal son los matones.

–¿El colegio fue una etapa dura?

–Tampoco fue tan jodido, porque lo pasé muy bien igual. Pasé momentos que creo que un guaje no tien que vivir, como pensar por dónde puede pasar y por dónde no. Ye algo que a las personas LGBT les pasa toda la vida. Por mucha libertad que pensemos que hay y que todos los derechos están conseguidos, ni las muyeres ni las personas LGTB tenemos todavía la misma libertá.

–¿Le enerva cuando se dice que vivimos en una dictadura?

–Dictadura la que llevamos sufriendo de los abusones y de los violentos toda nuestra puta vida. La única dictadura que llevamos sufriendo y que no quitamos de encima ye la del heteropatriarcado. Ojo, que este país ha mejorado muchísimo. Estamos a años luz de cómo estábamos hace 25 años. Vivimos en un país superchulo, con cosas que mejorar, pero cuanto más viajo per el mundo más cuenta me doy de lo bien que estamos aquí.

–¿Qué va encontrar hoy la gente en La Laboral?

–Un montón de historias. Presentamos "Romería" en el Prestoso, pero ye la primera vez que con el espectáculo venimos a un teatro. Venimos con toda la banda y hay muchas sorpreses y colaboraciones. Vamos a hacer una romería por todo lo alto.

–Es la primera vez que actúa en Gijón desde Vox entrara y saliera del gobierno y su choque por su postura con el asturiano. ¿Cómo asume su llegada a la ciudad?

–Bueno, esto ye lo que pasa cuando metes a un gañán en el gobierno, a una persona ignorante a dirigir temas de cultura y de festejos. Ya se vio cómo Moriyón tuvo que sacarlo del gobierno porque iba a convertir un festival de prestigio como el FICX en una paconada. Quien con críos se acuesta, moyao se levanta. No sé en qué piensan metiéndonos el odio en los gobiernos. Ye una tremenda responsabilidad y la pagan y la van a pagar. La vamos a pagar todos, porque juguetean con el odio y la ultraderecha. La historia, supongo, les pondrá en su sitio.