"Ojalá alguno llegue a ser olímpico": el mensaje de García Bragado a los becados del Grupo Covadonga

Pocos olvidarán la jornada de ayer en el Real Grupo de Cultura Covadonga. 129 jóvenes del grupo recibieron, en el Salón de Actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, unas becas deportivas apadrinadas por una de las mayores leyendas del olimpismo de nuestro país, Jesús Ángel "Chuso" García Bragado. El exmarchista, con ocho participaciones en los Juegos –más que ningún otro olímpico en la historia– dijo sentirse "muy agradecido" por poder acompañar a los deportistas del club gijonés en un día "tan especial". "Quiero animaros –exhortó– a que aprovechéis mucho la beca para que sigáis siendo buenos estudiantes y grandes deportistas".

García Bragado, que afirmó llevar "bien" su retirada después de participar en los Juegos de Tokyo en 2021, considera que la cercanía de la próxima cita olímpica, París 2024, supone un "estímulo" para los becados. "Para ellos será especial ver los Juegos, seguro que querrán estar en un futuro allí. Ojalá alguno lo consiga", deseó, con el recuerdo aún fresco en la memoria del homenaje que se le brindó en Río 2016, cuando toda la delegación olímpica le hizo el pasillo en la villa en reconocimiento a su exitosa y dilatada trayectoria: "Lo llevo grabado a fuego".

Las 129 becas –una representación de "los valores más profundos" del Covadonga, según su presidente, Antonio Corripio– conllevan un coste de unos 70.000 euros entre ayudas e inversión en material deportivo y están distribuidas de la siguiente forma: 71 para deportistas de ESO, 26 para bachillerato o Ciclos Formativos, 21 universitarias o de máster, 2 para nuestros deportistas del Área de Diversidad Funcional, 1 para nuestros integrantes de la sección de Coros y Danzas; y, por último, 7 para nuestros deportistas más destacados del grupo.

"Estas becas –profundizó Corripio– albergan el sentir humano que en el grupo defendemos por encima de todo para los nuestros, para nuestros jóvenes, y lo hacemos a través de la formación en sus distintas vertientes, siempre en busca de un equilibrio que es pieza fundamental y clave de nuestra seña de identidad". El presidente, sabedor de que estas ayudas suponen un "importante esfuerzo", recalcó que, sin embargo, resulta "extraordinariamente gratificante" habida cuenta del expediente académico -casi el 50% superan el 9 de nota media- y deportivo –el 66% de los aspirantes ha logrado una medalla en un campeonato de Asturias y un 9% ha hecho lo propio en competición nacional– de quienes la reciben. "Os lo habéis ganado", sentenció.

Irene Geijo, jugadora de hockey y una de las becadas del Covadonga que cursa la ESO, subrayó que supone un "esfuerzo" compaginar deporte y estudios. "Pero ese binomio nos hace crecer como personas y nos enseña valores para afrontar nuestro futuro de mejor forma", expuso Geijo, en la misma línea que Miriam Vega, piragüista distinguida como una de las deportistas más destacadas del grupo. "Llevo diez años en el equipo nacional, y durante ese tiempo he estudiado Medicina, he hecho un máster, he hecho el curso de entrenadora y ahora estoy haciendo otro máster. Jamás pensé que tenía que dejar el deporte para volcarme en los estudios, son cosas que se complementan", explicó.