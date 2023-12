Del presupuesto para un "Gijón de referencia" a las acusaciones de "falta de rigor": la historia plenaria de la aprobación de las cuentas

Los tiempos que marca la obligada fase de información pública impedirán que entre en vigor el uno de enero, pero el Ayuntamiento de Gijón tiene ya presupuesto para 2024. Son 408,8 millones en la suma consolidada de todos los servicios, organismos y empresas municipales, cifra que parte de los 300,5 millones de un presupuesto para el Ayuntamiento que dedica 24,5 millones a inversiones directas y optará a un préstamo de 21,2 para cuadrar sus cuentas. Es el presupuesto más alto de la historia de Gijón si solo se miran los números, pero su valor está en ser el primero de la coalición de gobierno que conforman Foro y PP, que lo reivindican como la base para hacer realidad el "cambio" de Gijón que prometieron hace seis meses.

Fueron los votos de ambas formaciones políticas y del concejal no adscrito –o tránsfuga en el lenguaje de la oposición tras abandonar la disciplina de Vox–, Oliver Suárez quienes sacaban ayer adelante en el Pleno el proyecto presupuestario con 14 síes frente a los trece noes que sumaron los votos de PSOE, Vox, IU y Podemos. Finalizada la votación, la alcaldesa, Carmen Moriyón, agradeció los votos favorables estrechando la mano de la edil forista de Hacienda, María Mitre, la portavoz del PP, Ángela Pumariega, y el concejal no adscrito. Con las dos primeras, además, posó para una foto.

"Creo que estos presupuestos están a la altura de la ciudad que los gijoneses merecen. Hoy no solo es un día importante para este gobierno; hoy es un día importante, el primero de muchos, para Gijón". Fue la frase con la que remató su discurso la edil de Hacienda, la forista María Mitre, que en la presentación del presupuesto dedicó casi tanto tiempo a defender las bondades de un proyecto económico "que está llamado a sentar la base para un Gijón de referencia" como a denostar la gestión socialista anterior.

Mitre calificó a la oposición de irresponsable por votar en contra de sus números. "Es votar en contra de Gijón y mantener la puerta de Gijón cerrada al futuro", aseguró la edil quien, además, defendió que son unas cuentas realistas y pensadas para ser ejecutadas al 100%, donde el gasto supone dar respuestas al día a día, pero también a proyectos de envergadura y donde los ingresos no solo son fiables sino que abren la vía de buscar en la atracción de inversiones privadas la alternativa a subir los impuestos.

Ni ocurrencias ni chapuzas

Mitre puso en valor el compromiso económico con la zona rural y con las empresas públicas, la apuesta por potenciar los sistemas de información y seguridad y actuaciones como la comisaría de Policía o el carril bici segregado de Fomento. ¿Su mensaje?: "Este presupuesto incluye obras y proyectos necesarios y que la ciudadanía exige y valora, lejos de ocurrencias y chapuzas de los último cuatro años"

La de Mitre no fue la única voz a favor del presupuesto que se oyó en el salón de plenos. También avalaron el proyecto económico para el año que viene el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, la portavoz del PP, Ángela Pumariega, y Oliver Suárez, que defendió "el interés que tenía este equipo de gobierno de contar con unos presupuestos" tras el año de prórroga y el suyo personal por ir más allá en la reducción de la presión fiscal, pero "en seis meses y con la herencia recibida se ha hecho lo que se ha podido, y se ha podido bastante".

Pumariega enumeró las prioridades económicas de las cinco concejalías que lidera el PP –desde la creación de escuelas infantiles a la mejora de equipamientos públicos pasando por la apuesta por Emulsa, la recuperación de la participación ciudadana, la ampliación del pabellón de Mata Jove o los avances en la concertación social– antes de dejar claro que "no son al 100% los presupuestos que nosotros aprobaríamos de gobernar en solitario, pero nos hemos adaptado a la voluntad democrática expresa por la ciudadanía".

La portavoz del PP, que también utilizó el comodín de las críticas a la izquierda por la herencia recibida, avaló la buena salud del pacto de gobierno con Foro y defendió el presupuesto aprobado como "el verdadero motor del cambio que vamos a imprimir a Gijón. Hemos dado el primer paso en el camino de la transformación y ahora llega la hora de la verdad, de poner en marcha las políticas derivadas de estas cuentas".

Cambio fue también palabra utilizada por Jesús Martínez Salvador. Para el portavoz de Foro las cuentas marcan "una clara apuesta por los servicios públicos, que son seña de identidad de nuestra ciudad, y la gran noticia es que el mayor presupuesto de la historia de Gijón se alcanza sin rascar ni un euro más del bolsillo de los gijoneses". Salvador enumeró los ejes presupuestarios de la parte forista del gobierno: la renovación de flota de Emtusa, la mejora da la zona rural, la nueva comisaría, la inversión en bomberos, las cámaras de videovigilancia o el vuelta del festival Arcu Atlánticu, entre otras.

Quien empezó siendo parte del gobierno, la edil de Vox Sara Álvarez Rouco, ejerció ayer con dureza su labor de oposición tras haber sido expulsada del tripartito con aquel "se acabó" de Carmen Moriyón que desmontó el entramado de pactos que le habían dado la Alcaldía. Rouco cargó contra el propio diseño de las cuentas, que considera faltas de rigor, pero sobre todo contra los socios de gobierno y contra su excompañero de grupo municipal. "Solo dos partidos defienden este proyecto. Uno desde el supremacismo de estar al frente de la Alcaldía y otro desde el apoyo cobarde a una usurpación ilegítima. Están vivos gracias a la rapiña de los votos hurtados por el tránsfuga acoplado. Juegan haciendo trampas y están haciendo mucho daño a Gijón", explicó la concejala en un mensaje tan dedicado a Oliver Suárez, que el edil pidió el turno de palabra por alusiones.

"Hay descalificaciones que no me afectan, las entiendo como una suerte de terapia ante el maltrato interno que reciben del partido. Miren cuántos de esos 11.000 votos les quedan", contestó el edil no adscrito y concejal con responsabilidades de gobierno en su condición de presidente de la empresa Divertia. La ironía sobre su reconocimiento de ser parte del gobierno que le llegó desde la izquierda también tuvo réplica con un "los que no son gobierno son ustedes". Antes, y como presidente de Divertia, se comprometió con un "quiero, y quiero porque se puede, que Gijón sea la capital del Norte de España en ocio de calidad, turístico y cultural".

El no al presupuesto municipal fue unánime en la bancada de la izquierda. Igual que las críticas de PSOE, IU y Podemos a la falta de diálogo, tanto con ellos como con los vecinos, a la hora de diseñar un proyecto económico donde ven unos ingresos inflados y unas prioridades de gasto que se olvidan de la política social, la vivienda o la movilidad sostenible. Y sí, la portavoz socialista, Marina Pineda, habló también de la herencia recibida pero la que marca "un presupuesto que no refleja ningún modelo de ciudad y se limita a dar continuidad a los proyectos iniciados en el pasado mandato" y donde los 31 millones de incremento presupuestario se reparten entre aumentar las aportaciones a las empresas municipales, afrontar los gastos de personal y pagar deuda.

Para Pineda, que fuera concejala de Hacienda en el anterior mandato con un equipo de PSOE e IU, el gobierno de Foro y PP se ha "entregado al populismo más irresponsable, prometiendo lo que consideran que da votos pero sin darle reflejo en el presupuesto. Los problemas de Gijón no se resuelven pintando ingresos inventados de supuestas obras de grandes empresas", en referencia a los proyectos de Arcelor y Quirón que sustentan la millonaria estimación de ampliación de los ingresos por el impuesto de construcciones.

Publicidad engañosa

"Su presupuesto no es más que publicidad engañosa. Pura propaganda", remató la socialista. Y dos consejos para su sucesora: que fuera preparando el decreto de prórroga para los primeros días de enero y su propuesta de ajuste en el gast

o para cuando no lleguen los ingresos esperados.

Para Javier Suárez Llana, "ni siquiera es un presupuesto de gobierno, sino de partido. Y se puede definir como irresponsable en materia de ingresos y con una propuesta de gasto que no responde a las necesidades de Gijón". El portavoz de IU denunció el "recorte tan ideológico, tan de la derecha, de las políticas de cooperación eliminando las ayudas de emergencia mientras en Gaza mueren asesinados cientos de palestinos cada día" y esa reformulación de la movilidad "que da más espacio al coche en las calles en un Gijón con un paseo del Muro convertido en la ronda norte de la ciudad". Suárez Llana se negó a asumir el concepto de rescate de las empresas municipales de quienes "iniciaron su descapitalización. Y si hablamos de chapuzas, señora Mitre, hay que acordarse también de la obra de Marqués de San Esteban". Referencia a una de las más polémicas actuaciones de Foro en su anterior etapa de gobierno.

De obras olvidadas en los barrios, de propuestas en materia de salud mental o de las necesidades del servicio de ayuda a domicilio se acordó Olaya Suárez, portavoz de Podemos, al enunciar los fallos en unos presupuestos "que viniendo de un gobierno que se presenta como del cambio son grises y ordinarios" y donde la edil de la formación morada encontró la "decepción de ver cómo los acuerdos plenarios que se aprueban no vienen reflejados, son papel mojado". "Nuestro voto en contra no cambiará muchas cosas y estos presupuestos, lamentablemente, tampoco", remató quien tuvo la suerte de firmar la única de las 59 enmiendas de la oposición al presupuesto que fue aprobada: el cercado de la zona de perros en el solarón.

Un préstamo para Cegisa y la vuelta de la red wifi a los centros municipales

El Pleno extraordinario donde se aprobaron las cuentas para 2024 se convirtió en el aperitivo para la última sesión de la comisión de Hacienda. Una reunión de la que salió aprobada por unanimidad la autorización para que la sociedad Cementerios de Gijón solicite un crédito de 300.000 euros para pagar las inversiones que tiene en marcha. Además, y en base a un ruego presentado por IU, el gobierno informó de que en enero se recuperará la red wifi en los centros municipales, que estaba inoperativa desde el hackeo informático que sufrió el Ayuntamiento. La intención es dar prioridad a las aulas de estudio y las bibliotecas. Esta acción se hará a cargo de una partida de 200.000 euros –que no se usará íntegramente– de la dirección general de Protección de Datos. El gobierno informó de que se está elaborando el informe a enviar al Defensor del Pueblo, que incluyó a Gijón en la lista de ciudades incumplidoras con la zona de bajas emisiones.