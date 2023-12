"Hubo un tiempo en el que nadie se acordaba de ellas y fueron mujeres que lucharon mucho. Gracias por este homenaje". Así se expresó ayer Aurora Díaz, la hija de la Julieta y la sobrina de "La Cotolla", dos de las pescaderas que permanecen en la memoria de Cimadevilla como ecos de un pasado no del todo lejano. Lo hizo sobre las tablas del salón de actos del Antiguo Instituto durante la presentación del tradicional calendario y agenda para la Igualdad del año que viene, que se centra con 25 fotografías históricas, dos por mes, más la de la portada, en repasar el desempeño de todas las mujeres con oficios vinculados al mar en general y a las pescaderas y sardineras del barrio Alto, en particular. El acto sirvió no solo para mostrar la pieza que marcará los días del año que viene sino también para repasar lo que fue la vida de esas mujeres que pasaban el día trabajando a destajo en la calle, a menudo sin poder ver a sus hijos, pero con la satisfacción de que, "nunca les faltó un plato en la mesa".

El acto, celebrado en el Antiguo Instituto y organizado por la Oficina de políticas de Igualdad del Ayuntamiento, contó la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro. También estuvo la anterior regidora, Ana González, y el cronista de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Luismi Piñera. El estudioso gijonés fue el encargado un año más de elaborar los textos que se pueden leer en la agenda y en el calendario. El calendario lleva este año el título de "Mujeres, Gijón y mar" y tiene el objetivo, como resaltó Moriyón, de "reconocer a todas las mujeres que han trabajado en oficios relacionados con nuestra mar". La Alcaldesa aplaudió el trabajo de todas esas mujeres. "Fueron pioneras en un entorno masculinizado. Mujeres que trabajaron en condiciones muy duras y sufrieron la precariedad laboral y económica, pero cuya huella forma parte de nuestro patrimonio inmaterial", aseguró la primera edil. Piñera se encargó, por su parte, de hacer un extenso y aplaudido repaso sobre la historia de las mujeres vinculadas al mar en Gijón. Un repaso que pasó por el pasado de Cimadevilla, de todas las pescaderías municipales que hubo en la villa y de las calles que hay dedicadas a las mujeres en la ciudad. Desarrolló una deliciosa anécdota sobre la visita de la Infanta Isabel de Borbón a Gijón en 1909 y de su encuentro con las pescaderas del barrio Alto. "Flora Viña, una de ellas, reunió una carta firmada por las 44 pescaderas para influenciara al Ayuntamiento y este les colocara un sifón de agua en cada una de sus mesas", recordó. Piñera también puso desde su teléfono móvil apuntándolo al micrófono un fragmento de la canción Carlos Rubiera "Sardinera de Gijón". "Creo que falta mucho por investigar sobre la historia de estas mujeres", remató. La guinda a la presentación la puso Aurora Díaz, que recordó su infancia. "Mi madre trabajó como una negra y nunca nos faltó nada de comer. Recuerdo todo eso y lo que pienso es lo felices que éramos y ahora que tenemos de todo no lo somos", valoró. La presentación terminó con la actuación del Coro Rosario de Acuña. Este año los textos del calendario están publicados de forma íntegra en español y asturiano.