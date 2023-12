Alejandro Onís del Oriente Atletismo y Esther Ramos del Sprint León se impusieron en la 36 edición de la Carrera Popular de Nochebuena que organiza el club Estadio Gijón y en el que tomaron parte 2.200 atletas. La prueba es conocida por la del Papa Noel de chocolate porque desde hace muchos años todos los corredores reciben una figurita al cruzar la línea de meta. El circuito transcurría como en ediciones anteriores entre la Avenida de Albert Einstein y el Complejo Deportivo de Las Mestas.

Alejandro Onís completó los cinco kilómetros de recorrido en 14:18 minutos. El vencedor ya sabe lo que es ganar esta carrera puesto que lo hizo en la edición de 2019, "luego entre la pandemia y una lesión no la he vuelto a correr hasta ahora" manifestó Alejandro que destacó el gran ambiente que se vive hasta el punto de que "a pesar de que no es un campeonato es una de las carreras favoritas de todos los atletas", aseguró. Tras Onís se clasificaron el atleta de la Universidad de Oviedo Javier Bueno y en tercera posición entró Ibrahim Morala del Gijón Atletismo, los tres en el mismo minuto que el vencedor

La prueba femenina fue para la leonesa Esther Ramos que completó el recorrido en 16:27 y tras ella se clasificaron Marian Benkhert del Playas de Castellón y Lucía García del Wolves Run. Ramos debutaba en la prueba y lo hizo llevándose la victoria.

Paralelamente a la prueba absoluta se disputaron otras de menor distancia para las categorías inferiores y que se desarrollaron íntegramente en el interior del Complejo Deportivo de Las Mestas