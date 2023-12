Ana González, exalcaldesa de Gijón: "Moriyón no me niega, como sí lo hace una parte del PSOE"

Tras entregarle el bastón de mando a la forista Carmen Moriyón, Ana González Rodríguez ha vuelto a la docencia y ahora ve la actualidad de Gijón como una vecina más de la zona Oeste. Transcurridos ya seis meses y una semana desde que dejó su despacho en la Casa Consistorial, y por primera vez, la última alcaldesa socialista de la ciudad hace balance de su mandato y analiza los primeros pasos del nuevo gobierno local a escasos días de que su retrato se descubra en el Ayuntamiento junto al del resto de alcaldes y alcaldesas.

–¿Cómo ha vivido estos meses?

–He vuelto a mi vida. Quizás no sea una expresión muy acertada, porque había vida cuando era alcaldesa y querer hablar de que entonces fue malo y ahora es bueno sería profundamente injusto al honor y a las cosas que hicimos en el equipo de gobierno. Pero es un cambio radical de vida. Y lo que he hecho es volver a mi profesión, yo soy profesora de Secundaria, trabajo en un centro de personas adultas y doy clase ahí, doy clase de la ESO y preparación, básicamente, acceso a la universidad y acceso a ciclos de grado superior. Si hablamos de mi vida privada, pues hay cosas que habían disminuido y ahora han vuelto. Por ejemplo, leo mucho, que siempre me gustó, y salgo con viejas amistades. La vida de una persona común y corriente. No puedo contar nada espectacular, pero creo que tengo una vida buena.

–¿Cómo ve, ahora con distancia, su labor como Alcaldesa?

–El tiempo te permite reflexionar, incluso racionalizar las cosas y analizarlas con cierta frialdad, que no significa falta de apego, sino más bien objetividad. Me siento muy orgullosa de lo que hizo el equipo de gobierno. Teníamos un proyecto de ciudad moderno, concordante con ciudades, no solo españolas, sino del mundo, que asumen la responsabilidad de enfrentar los problemas. Uno de ellos, sin duda, es el cambio climático, digo yo que ahora todo el mundo se dará cuenta de que se está precipitando. Pero también fuimos un gobierno que se enfrentó, no sé si a la mayor, pero a una gran crisis, como fue el covid. Y como ciudad salimos bien, o lo mejor posible. Bien nunca se sale cuando muere gente.

–Tenía un proyecto de ciudad que quería continuar, pero su partido no le dejó intentarlo. ¿La herida está cerrada?

–Sí, no compensa vivir en el dolor. Es demasiado doloroso. No me compensa en absoluto. Reconozco que me hubiera gustado que continuara ese proyecto, pero no, no me puedo anclar en eso. No significa que no reconozca que la situación fue profundamente injusta. En mi caso sufrí un acoso terrible, pero no pasa nada. Lo importante es que la ciudad vaya hacia adelante.

–Esta semana se han aprobado los presupuestos municipales, con partidas para muchos proyectos con financiación europea logrados durante su mandato.

–Era muy necesario. Gijón no es una ciudad empufada, pero no tiene mucho margen para acometer algunas cosas que hay que hacer. Por eso era tan importante conseguir los fondos, porque no se podía hacer de otra manera. Actuamos con diligencia y fuimos de las ciudades que más dinero logramos. Y me alegra que continúen, porque con los cambios de gobierno no se deben cerrar los proyectos en marcha.

–¿Cómo lo ve?

–Me entristece que se haya dilatado en el tiempo la inversión en los colegios, era muy importante. Necesitamos transformar nuestros colegios. Por seguridad, pero también porque tenemos que enseñar de otra manera y el espacio tiene mucho que ver. Me entristece profundamente que las mayores renuncias se hayan dado en el Oeste y que nadie diga nada. Había un clamor porque iban a desaparecer plazas de aparcamiento y habíamos conseguido unos acuerdos muy ventajosos con los cines Yelmo y el Carrefour para generar plazas muy asequibles. Ya no se hace el polideportivo. La gente coge ciertas banderas, vamos a decir de barrios concretos, pero en cuanto ya no necesitan la bandera, unos y otros dejan de hablar de eso. Y me entristece porque las ciudades tienen que crecer equilibradamente, hay que repartir y compensar. Y luego los dos grandes proyectos que dejamos están bien atados: la estación intermodal y el vial de Jove van bien. Hay que presionar, sin duda, pero, como siempre dije, las obras van a ser una realidad este mandato.

–¿Está convencida de eso?

–Sí, si todo el mundo que tiene que tirar de ello tira. Quien tiene más interés es el Ayuntamiento y, en segundo lugar, el Principado, que digo yo que Gijón le será importante. Y también el Estado, pero el Estado tiene muchas ciudades donde está invirtiendo y se puede despistar. Entonces, hay que evitar el despiste, y eso debe hacerlo el Ayuntamiento y el Principado. Están claramente en esa línea y ahí hay una sintonía lógica que deben de reforzar siempre.

–Está por ver qué usos se les da a los terrenos liberados del plan de vías. El gobierno local apuesta por un corredor verde.

–Es anecdótica esa exposición. Me llama mucho la atención que todo el mundo esté enfotado en ella. El problema es que sustituimos un plan de movilidad que reduce la contaminación por un parque. Es lo que se está haciendo para tapar la falta de una política de movilidad. ¿Con los árboles que van a plantar ahí, ya está, ya no hace falta reducir la porquería que echan los coches? ¿Con eso ya limpiamos el aire de la zona oeste? ¿O de la avenida de Constitución, que tiene crisis de alta contaminación? Creo que no. El gobierno es brillante en esto. Cambian las cartas del juego y nadie se entera de cuál es la verdadera discusión.

–¿Y cuál es?

–Cómo hacemos que la gente recupere la ciudad, que los coches no sean los prioritarios y potenciar que nos movamos de otra manera. Claro que Arcelor tiene que hacer mejoras, pero nosotros también. Insisto, me parece una discusión anecdótica y llama la atención que los grupos políticos no vean la operación (risas).

–¿Cómo ve la nueva política de movilidad?

–Nos estamos alejando de lo que se está haciendo en otros sitios. Hay ciudades que vamos a visitar y gustan a todos. De Cáceres hasta Pontevedra, por supuesto Donosti y Vitoria… Es curioso que vayamos a esos sitios, porque justamente es lo que nos agrada, pero aquí se convierta, no en un tabú, sino en motivo hasta de insulto, cuando buscas que tu ciudad sea para la gente.

–Un proyecto polémico que sí sigue adelante es la renaturalización del río Piles.

–Tenemos una Alcaldesa que su proyecto de gobierno y el que teníamos nosotros son muy distintos, pero es una Alcaldesa muy inteligente y estratégica. Y, por lo tanto, pues ve muchas cosas y hace muy bien. Eso es lo que tiene que hacer.

–¿Cómo ve la acción del gobierno de Carmen Moriyón?

–No estoy tan al día a día de las cosas de todas las concejalías. Hay que ser muy prudente.

–Hable como vecina de Gijón.

–Como vivo en el Oeste, reivindico que no se olviden del Oeste, ni unos ni otros, porque oigo poco. Está la operación de Naval Gijón, que es importante, sin duda alguna, aunque habría que revisar ese proyecto. Pero es importante, porque va a permitir dignificar y empezar una transformación que sin duda hay que hacer. Pero lo que veo, sinceramente, es que hay un conformar. No se hace nada en contra de, pero conformar no es hacer a favor de ti.

–¿Pero tras estos seis meses no reconoce que hay menos polémicas y conflictos en la calle que cuando gobernó usted?

–¿De verdad hubo grandes conflictos? ¿Cien personas saliendo a decir que stop al Muro peatonalizado es un conflicto? Pensaba que un conflicto era la marcha verde y esas cosas. No digo que todo se hiciese bien, pero se han magnificado algunas cosas y se ha dado mucha voz a los mismos y a otros no tanto. Que, por cierto, ahora el carril bici del Muro no cumple con el Plan Especial y parece que unos pueden saltárselo y otros no.

–De los primeros cambios fue el reglamento de laicidad.

–Curioso, gente que nunca va a misa… Igual ahora se llenan las iglesias y la media de 60 años baja.

–Quizás la vuelta de los toros fue lo más simbólico del cambio.

–Es curioso que en el mundo del amor a los animales, en donde queremos que los perros estén encima de la toalla, parece que matar a los toros y torturarlos es una cosa normal que les mola. La alcaldesa Moriyón tiene el mismo derecho a tomar esa decisión que yo tuve a tomar otra. Lógicamente, no estoy de acuerdo. La Alcaldesa sabrá. Y quienes le votaron, también.

–Como alcaldesa llevó las competencias de Igualdad, en manos ahora de su sucesora. ¿Temió que se vieran afectadas por la entrada de Vox en el gobierno local?

–Aplaudí con las orejas, no porque entrara Vox, sino por lo inteligente que es la Alcaldesa. La jugada estaba diseñada perfectamente. ¿Alguien pensó que Moriyón iba a estar con Vox los cuatro años? Por favor… Y más cosas que han pasado en Igualdad. Porque en el acuerdo estaba que para el nombramiento de la dirección general de Igualdad tenía que consultarse a Vox. Como no había un nombramiento, no hay nada que consultar. Me parece de una habilidad política impresionante. Me quito el sombrero. Ahora, que entrara Vox me parece terrible. Y me parece terrible el blanqueo y normalización de la extrema derecha en los gobiernos. Pero bueno, Moriyón necesitaba los votos y quería ser Alcaldesa. Pero estoy convencida que en el mismo día que cerró el pacto con Vox, tenía decidido el día que se marchaban. Lo tengo clarísimo.

–El proceso electoral dio una amplia mayoría a la derecha. ¿Cómo resolver esa investidura sin los votos de Vox?

–Claro, a eso se enfrentó. Y lo resolvió como le pareció. Un pacto utilitario, necesito estos votos y luego ya haré lo que me dé la gana.

–La otra opción era que gobernase la izquierda.

–Decir que la izquierda sumaba es mentira. Y no sumaba porque el PSOE y Podemos perdieron concejales. IU subió. Es una cuestión de matemática simple.

–Si hubiese gobernado el PSOE, la lista más votada, podría haber un bloqueo por ser minoría.

–Podrían haberse explorado distintas vías para evitar que Vox estuviera, pero no tengo ni idea de si se hizo y no salieron.

–¿Cómo ve a su partido en la labor de oposición?

–La oposición es muy fría y más dura. Además, los medios te hacen poco caso. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Hay que saber buscar elementos que te permitan llegar. De momento, quizás porque solo son seis meses, es poco visible. Imagino que tendrán sus estrategias. Ser oposición consiste en estar mucho en la calle, muy cerca de muchas cosas para evitar esa silenciación. Pero de momento no se está oyendo cuál es el proyecto del grupo socialista.

–¿Hay un problema de liderazgo en el PSOE de Gijón?

–A diferencia de otras personas, no soy gran politóloga. No me gusta hablar mucho de estas cosas, como aquellos que dicen que según sus politólogos van a sacar 13, 14 o 25 concejales… Soy poco creyente en esto y no hago esas predicciones. No sé si hay liderazgo o no hay liderazgo. No tiene mayor importancia lo que pueda decir.

–Su opinión como exalcaldesa sí es importante.

–Sí, pero no hay que sobrevalorarse. Es verdad que ganaron un proceso.

–¿Volvería a la primera línea?

–No me he ido de la política, ni la política tampoco me ha dejado. Soy una persona política. Lo que pasa es que nunca he tenido ansia de cargo. No lo necesito ni emocionalmente ni económicamente ni para mi desarrollo personal. Cuando me los han ofrecido o he tenido la oportunidad de dar un paso hacia adelante y he considerado que podría darlo con cierta solvencia, lo he dado. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Casi ni sé qué voy a hacer mañana, aparte de acabar un tema sobre el sistema fonológico español, pero es poco interesante.

–Desde que la apartaron, ¿le han ofrecido algún cargo?

–No. Para no llegar al proceso de firmas en mi contra sí, me ofrecieron ser senadora. Pero después, ninguno.

–¿Qué cambiaría de su etapa como alcaldesa?

–No crea que hago este tipo de reflexión. No es que no sea revisionista. De hecho, analizo mucho las cosas a posteriori. Claro que me disculpo ante las personas que se sintieron molestas, ofendidas o dañadas, porque no tenía ninguna intención. Pero gobernar es tomar decisiones para el bien común. No renové un contrato de los toros. ¿Me arrepiento? Sinceramente, no. Es legítimo. Claro que me hubiera gustado más agilidad en la ejecución de obras. Pero el proyecto de ciudad que teníamos sigue siendo válido. No me arrepiento de intentar mejorar las escuelas, ni de intentar bajar la contaminación o que la ciudad sea amable.

–¿Se sintió sola o poco acompañada en algún momento?

–No. Hay momentos en que sientes soledad, pero es injustísimo decir que estuve sola. Primero, porque no fue solo un acoso a mí, sino que hay mucha gente dañada, personas de las más cercanas que trabajaban conmigo. Ha habido incluso consecuencias terribles para muchas personas. Y eso es lo que peor llevo. Y realmente se han cometido verdaderas tropelías, diciendo unas mentiras terribles, que sabían que eran mentira. Pero he tenido siempre gente, gente que incluso lo pasó tan mal como yo.

–¿Ha coincidido en privado con Carmen Moriyón?

–Cené con ella una vez. Tengo que decir que su comportamiento conmigo ha sido absolutamente ejemplar y le doy mis gracias por ello. Ha sido respetuosa, educada, cariñosa e integradora. Como ya he dicho, es muy estratégica, muy lista, una mujer que ve la oportunidad y siempre nos invita a todo como alcaldesas. Y nos menciona siempre. No niega ni quiénes hemos sido, ni nos niega el nombre. Eso hay que reconocérselo. Y mire, sinceramente, solo ese gesto merece ya mi más alta consideración.

–¿Se ha considerado negada en algún momento?

–No es que me haya considerado negada, es que lo soy.

–¿El PSOE la niega?

–Una parte sí.

–A esa parte entonces no le hará mucha gracia que descubran su retrato como alcaldesa.

–Pues que no vayan. Y así se libran de verlo. Los retratos fueron una iniciativa para reconocer a las personas que están, pero el reconocimiento no significa una sanción de bueno o malo. Nosotros, el equipo de gobierno anterior, llevamos a gala que recuperamos el gobierno para el partido socialista y no llevamos a gala que ahora no lo sea. ¿Qué más quisiera yo que el gobierno fuera socialista? Pero las urnas o, mejor dicho, el planteamiento democrático, hizo otra cosa y ya está.