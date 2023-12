La fábrica de baterías proyectada para El Musel no prevé emisiones a la atmósfera

El nuevo proyecto industrial que se está planteando para El Musel, la fábrica de componentes de baterías para vehículos eléctricos que promueve la multinacional belga Umicore, no prevé emisiones canalizadas a la atmósfera, según explican fuentes que han tenido conocimiento del proyecto, que ocupará 45,5 hectáreas en la ampliación de El Musel y supondrá en varias fases una inversión del orden de los mil millones de euros, si bien la cuantía inicial de la primera etapa es sustancialmente menor.

Umicore ha solicitado una concesión que abarca toda la superficie libre del Muelle Romualdo Alvargonzález (antiguo Muelle Norte) y de la explanada que hay entre este muelle y la regasificadora, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La compañía ha tenido que depositar un aval millonario para que se tramite esa concesión, fase en la que se está con la apertura el pasado día 13 de un plazo de un mes para que otras empresas puedan pujar por ese suelo público. En caso de que no haya ofertas alternativas, la multinacional se hará con la concesión, completando uno de los pasos necesarios para poder implantarse en Asturias, algo sobre lo que ya comenzó a tratar, a distintas instancias, hace dos años.

Un proyectos de estas características también tendrá que superar una tramitación ambiental, paso este en el que parece haber tropezado otra de las iniciativas industriales que se han promovido para terrenos portuarios, como es la planta de pirólisis que proyecta Preco en la parcela de la ampliación que hay en la parte de atrás de la regasificadora, hacia el Cabo de Torres, que ha suscitado una importante contestación social por las emisiones a la atmósfera previstas, aspecto este respecto al que existe gran sensibilidad en la zona Oeste del concejo.

A falta de que en la tramitación ambiental se presenten de manera precisa los distintos aspectos en ese sentido del proyecto de Umicore, la postura que de antemano muestran ante el mismo organizaciones muy combativas con otros proyectos o actividades portuarias es relevante. Es el caso de Ecologistas en Acción, cuyo portavoz en Asturias, Paco Ramos, señala que "creemos que los proyectos para el Puerto que tienen que ver con usos industriales, como el de eólica marina, son alternativas mejores que la vieja idea de centrarlo en los graneles sólidos o combustibles fósiles. Estudiaremos el proyecto de Umicore, pero no nos genera rechazo, sino todo lo contrario", agregando que la fabricación de baterías es una actividad que "no genera grandes emisiones y además, en el caso de Umicore, se trata de una empresa que apuesta por el reciclaje de metales" que se utilizan en la fabricación de baterías, algo esto último que ayuda a reducir la dependencia de la minería, que para el tipo de metales que se usan en estas fábricas "suele estar en países donde no hay controles ambientales ni sociales".

En este último aspecto también incide Joám Evans Pim, coordinador del área de minería de Ecologistas en Acción en España: "Umicore es una empresa metalúrgica que procesa mucho material primario, procedente de minas, pero también tiene un trabajo muy importante con metales secundarios (de reciclaje) en su planta de Bélgica", lamentando que España no cuente con ninguna planta de reciclaje de baterías, proyectos que sí existen por parte de otras compañías en Alemania, añade.

Evans es uno de los autores del informe "Reciclaje de metales. La alternativa a la minería", que Ecologistas en Acción presentó el año pasado en Tapia de Casariego, lugar que eligió por su rechazo a la mina de oro de Salave. El informe cita en varias ocasiones a Umicore por su actividad de reciclaje de baterías para la recuperación de metales que introducen de nuevo en el proceso de fabricación de nuevas baterías.

Umicore está dando pasos para asegurarse el terreno, los permisos y la financiación para poder fabricar en El Musel cátodos para las baterías de los coches eléctricos. La multinacional con sede en Bélgica, no obstante, viene resaltando que la decisión no está tomada, algo que compete a los máximos niveles de la compañía y que dependerá de elementos de mercado, operativos y financieros. Entre otras cuestiones, un proyecto de este calado precisará de ayudas públicas, para lo cual será relevante la nueva convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector del vehículo eléctrico conectado.

Umicore ya está desarrollando otras importantes inversiones en Sagunto, Polonia y Canadá, en solitario o asociada a una filial de Volkswagen, vinculados a la fabricación de componentes para las baterías de los vehículos eléctricos. Volkswagen también se perfila como un aliado de Umicore en el proyecto gijonés.

La multinacional belga fabrica cátodos para celdas (la unidad básica de construcción de una batería) de litio-ión. Esos cátodos emplean níquel, manganeso y cobalto, metales más caros que los que usan fabricantes chinos como BYD, pero que ofrecen una mayor autonomía a los coches, algo por lo que están apostando los fabricantes europeos del sector de al automoción.

La producción de cátodos para baterías como se proyecta en El Musel requiere de un control extremo en la cadena de fabricación para evitar impurezas, incluso con lo que se denomina "salas blancas" por la limpieza y el ambiente controlado que se requiere en las mismas.