La figura de la semana: Elena Suero, una gijonesa de mundo para el albergue

El Albergue Covadonga ha fichado a una gijonesa de mundo para afrontar su nueva etapa. Elena Suero Caldevilla, nacida en 1980, estudia estos días el aluvión de documentos de una entidad que, con la entrada del nuevo año, quedará en sus manos tras la marcha de su hasta ahora directora, Cristina Avella, que ocupaba el cargo desde 2016. El personal está conociendo a una nueva responsable que siempre parece estar sonriendo y que se muestra más emocionada que asustada por coger las riendas del que es uno de los recursos de asistencia social más importantes de la ciudad. Quienes conocen a la gijonesa aseguran que lo del Albergue ha sido un "fichajazo" y defienden que Suero tiene lo mejor de los dos mundos para ejercer su nuevo cargo: una formación larga y exhaustiva en gestión y, a la vez, una conciencia social hiperdesarrollada tras haber dedicado gran parte de su carrera a labores de cooperación.

No suele ser fácil dar con un perfil como el de Suero. Conocedores del sector explican que quienes se manejan bien con los números suelen acabar tirando demasiado de estadísticas –y trabajar en lo social sólo desde las matemáticas es siempre una receta para el fracaso– y quienes se guían solo por su empatía hacia el prójimo corren el riesgo de impulsar programas que financieramente no pueden sostenerse.

Suero tiene acreditada, por un lado, una formación reglada en gestión. La nueva directora es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y se ha especializado en comercio exterior con breves estancias en facultades inglesas y catalanas. Tiene también un máster en reducción de riesgos ante catástrofes y otro sobre economía sostenible e inclusión de personas vulnerables. La teoría se la sabe.

La práctica, también. Suero, cuando pensaba que se dedicaría al comercio exterior, acabó entrando en contacto con el mundo de la cooperación internacional, que resultó ser para ella un universo mucho más emocionante que los despachos. Ha sido cooperante en Namibia, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y también en Mozambique, donde trabajó como consultora. Fue en este país donde estableció sus primeros contactos con Cruz Roja, que acabó siendo la entidad que le hizo adentrarse ya de lleno en el sector de lo social. Trabajó con las delegaciones de Cruz Roja de Alemania y de Filipinas, entre otras, y eso le ha permitido ver cómo la exclusión social, con sus matices, está presente en casi cualquier parte.

Esa experiencia internacional le permite tener ahora una visión bastante global de cómo se gestiona la exclusión social en Europa y África. Pudo ver qué proyectos funcionaban y cuáles no, cómo funciona el estigma en según qué país. Y, sobre todo, ha podido ver que, pese a las grandes diferencias entre países, en el fondo la realidad es siempre la misma: las personas sin hogar y empobrecidas son siempre invisibles, vivan donde vivan. En la ciudad tiene esa misma sensación cuando ve el edificio del albergue, ese gigante de ladrillo a dos minutos de Poniente y al lado de la estación de tren que, sin embargo, parece a veces que no existe. Ve a peatones cambiando de acera para no pasar cerca de la entrada. Habla con amigos que llevan toda su vida en Gijón y no saben dónde está el recurso. La pobreza incomoda y quienes no la sufren, consciente o inconscientemente, hacen como que no la ven.

Su relación con Cruz Roja le ha hecho acumular también experiencia dentro de la propia ciudad. Abandonó su periplo internacional hace ahora un año, cuando recaló ya definitivamente en Gijón para poder conciliar la crianza de sus dos hijos. Pero antes, en plena pandemia, también regresó a la ciudad y como trabajadora de Cruz Roja gestionó, entre otros proyectos, la puesta en marcha de dispositivos de urgencia para el alojamiento de personas sin hogar que, al no disponer de una vivienda, no podían cumplir el confinamiento en condiciones de seguridad. El de Gijón se colocó en el pabellón de La Tejerona, y esa fue la primera experiencia local que tuvo Suero a la hora de tratar de tú a tú con personas sin hogar. Quienes la conocen explican que fue durante esa etapa cuando en Gijón sus compañeros pudieron ver a la Suero de verdad: una persona llana que no hacía distinciones y trataba con el mismo respeto y amabilidad a un trabajador de Cruz Roja y a un usuario. Señalan que ese perfil que aúna la vertiente de gestión con la social fue muy útil para la entidad local durante aquellos meses complejos. En lo personal, Suero tiene buen don de gentes y está muy volcada con su familia. Regresar a Gijón para poder cuidar de ella ha sido todo un regalo. Le gusta la música y mantiene su vocación viajera, nunca renuncia a una escapada.

El reto que afronta ahora con el Albergue Covadonga es, a partes iguales, ilusionante y difícil. La entidad trabaja en un cambio en su hoja de ruta para ajustarse a las nuevas directrices europeas del sinhogarismo. Unas directrices que apuestan por una intervención más individualizada a cada usuario, y que en general implica estancias más largas, para facilitar que la persona pueda recuperar un proyecto de vida propio y abandonar definitivamente las instituciones. Suero y su equipo saben que el modelo tradicional del albergue no se eliminará jamás –un recurso de emergencia para que cualquier persona tenga un lugar donde al menos dormir va a ser siempre necesario–, pero sí tienen asumido que, a medio plazo, el Albergue Covadonga tendrá que tener estancias más amplias que faciliten la convivencia y estancias más privadas. El Ayuntamiento realizará una asistencia técnica el año que viene para ver si el edificio puede reformarse o tiene que reconstruirse. Habrá, en cualquiera de los casos, muchos cambios. Y Suero tiene la experiencia y las ganas para liderarlos.