La iglesia parroquial de San Pedro acogió esta tarde, y ante un templo a rebosar, un recital navideño a cargo de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar". El recital contó con distintos temas como el "Adeste Fideles", "Canción de Navidad", "Tan, Tan, ya vienen los Reyes", "Repica y repica el panaderu", "El cant dels Ocells" o "Set me as a seal". El concierto de la Coral Polifónica, liderado por Santi Novoa, se remató con el tradicional "Noche de Paz".