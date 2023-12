Emulsa urge la implicación de Cogersa para financiar los cuatro puntos limpios de Gijón

La dirección de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) acaba de abrir una ronda de contactos con el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) de cara a renegociar la gestión y financiación de los puntos limpios que hay en ciudad. Los cuatro puntos limpios de Gijón, junto a uno en Avilés, son los únicos que no están incluidos en el listado de 19 puntos limpios y 22 áreas de aportación de voluminosos en zona rural que se controlan desde Cogersa en toda Asturias y con el apoyo económico del Principado. Las instalaciones municipales de Somió, La Calzada, Tremañes y Roces ofrecen a los vecinos la opción de depositar gratuitamente residuos para reciclar que por su tamaño o características no pueden quedarse en los contenedores de calle. En 2022 se recogieron 19.819 toneladas.

Visto desde Emulsa, el problema no es sólo que Cogersa no asuma en Gijón una responsabilidad que sí asume en otros municipios. Es también el gasto económico que conlleva. Y que no es menor. En los números de Emulsa el coste al año de los cuatro puntos limpios va de los 1,8 a los 2 millones. Hasta ahora, Emulsa recibía una subvención de 500.000 euros, pero el proyecto de presupuestos del Principado para 2024 ni siquiera incorpora esa cantidad –aunque sí una de dos millones para Cogersa– así que desde Gijón se entiende que se quedan solos. La situación se complicó con la entrada en vigor de la ley de residuos y suelos contaminados y su impuesto por el depósito de residuos en vertederos.

Emulsa defiende que esta situación genera un agravio directo para los gijoneses que, por un lado, tienen que pagar sus propias instalaciones y el coste de llevar esa basura a Cogersa y, por otro, asumir parte del coste de la red de toda Asturias al ser su Ayuntamiento socio mayoritario del consorcio. Esta dispar fórmula es la que Emulsa ha puesto sobre la mesa de Cogersa de cara a reformular la gestión de sus puntos limpios

Lo que se reivindica desde Emulsa, empresa que ahora preside el concejal popular Rodrigo Pintueles, es que se les transfiera el dinero que de verdad cuestan los puntos limpios o que su gestión sea asumida por Cogersa, como hace en el resto de Asturias. Esta es una de las muchas vías que se están trabajando desde Emulsa para atemperar su complicada y delicada situación económico.

Emulsa ha tenido que recurrir este año a aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento para evitar un tercer año consecutivo de cierre en pérdidas. Sin olvidar que hasta el Tribunal de Cuentas ha llegado la posible "conducta ilícita" en la que hubiera podido incurrir alguien al detectarse, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, que la empresa no tenía 16 millones que costaban como reservas voluntarias al haber sido utilizados para el pago de gasto corriente, la compra de maquinaria y la compensación de las pérdidas.

Y para el 2024 al incremento del dinero que recibirá del Ayuntamiento se sumará el que se consiga con la subida del 30% de las tarifas por la recogida a a pagar por vecinos y empresas. A partir de esos mimbres se cerró un presupuesto para el año que viene de 47,7 millones de gasto corriente. Presupuesto que se convirtió en papel mojado cuando Cogersa, con el voto en contra entre otros de la representación del Ayuntamiento de Gijón, aprobó una subida de las tarifas por el uso de su vertedero. A sumar a la que ya se había derivado por la entrada en vigor el uno de enero de 2023 del impuesto sobre el depósito de residuos a vertederos. Ese impuesto le costó a Emulsa pagar 3,5 millones de euros más en su factura por el uso del vertedero de Cogersa. La nueva subida de precios fijada por el consorcio, o "tarifazo" de Cogersa como le llaman otros, le supondrán a Emulsa un añadido de 2,6 millones con el que no contaba al diseñar su presupuesto.

A la espera de saber si el Principado compensará a los ayuntamientos de alguna manera por ello, la opción de Emulsa de renegociar la gestión de los puntos limpios para ahorrarse esos 1,8 millones de coste es una alternativa para liberar un dinero que, paradójicamente, podría acabar en manos de Cogersa a través de la factura del vertedero de Serín. Aunque Emulsa tienen varias acciones más en marcha con la intención de mejorar su cifra de negocio. Por ejemplo, profundizar en esa línea de revisión y regularización de facturas abierta hace meses y que permitió descubrir un desfase de 2,2 millones en facturas impagadas o mal pagadas. O ampliar su red de clientes. No solo ofreciendo sus servicios a terceros sino ampliando los trabajos que hace para los servicios y empresas del propio Ayuntamiento de Gijón.