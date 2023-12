Gijón recupera los grandes conciertos internacionales con "Scorpions": esta es la fecha y precios de la actuación

Gijón volverá a disfrutar de grandes conciertos de bandas internacionales el próximo verano.Tras el anuncio de que el festival Gijón Life contaría con las actuaciones de Robe para el 12 de julio y "Estopa" el 3 de agosto, ahora la organización hace público que su cartel sigue creciendo y lo hace con la presencia de una banda internacional, la mítica "Scorpions" de heavy metal, que se pasará por la ciudad en el escenario instalado en el parque Hermanos Castro el día 21 de julio.

El grupo alemán, fundado en Hannover en 1965, realizará su gira "Love at first sting tour" durante el año 2024. En España habrá otros conciertos, pero serán en Madrid, Valencia y Chiclana de la Frontera. El de Gijón será el concierto de referencia para el norte del país. Las entradas, para un aforo de 12.000 espectadores en el parque Hermanos Castro, se ponen a la venta a partir de 59 euros.

El concierto se enmarca en la programación de Gijón Life, que espera anunciar nuevos conciertos próximamente, pero también se podrá adquirir las entradas para acceder con el abono del Tsunami Xixón, ya que este concierto de "Scorpions" se llevará a cabo con una colaboración público privada entre Ayuntamiento de Gijón y las empresas "Two Monkeys" y "Bring the noise", que se encarga respectivamente de la organización de Gijón Life y Tsunami Xixón.

"Scorpions" hará en 2024 una gira para conmemorar el 40.º aniversario de su álbum más reconocido. Gijón será una de las paradas en España de esta popular banda, que ha publicado una veintena de álbumes

Jesús Martínez Salvador, segundo teniente de Alcadesa y concejal de Urbanismo, transmitió su satisfacción por recuperar los grandes conciertos de bandas internacionales en Gijón y situar a la ciudad "como referente en la escena rock del norte del país". También subrayó al respecto que el objetivo es "satisfacer a todos los gijoneses y asturianos, pero también captar miles de visitantes que puedan venir a disfrutar de la ciudad".

Durante la presentación del concierto de "Scorpions" también desveló que el Ayuntamiento pasa a ser coorganizador de Gijón Life. "Significa que asumimos la parte proporcional de los gastos junto a las promotoras privadas, pero también el Ayuntamiento se beneficia si se llena, se recuperará la inversación", recalcó Martínez Salvador, que añadió que próximamente se anunciarán más conciertos. "Este modelo nos permite colocar a Gijón de nuevo como un sitio erferente a nivel musical, aunque no quiere decir que todo se organizará bajo este formato", subrayó, sin cuantificar las cifras del caché de la banda alemana: "Hay que seguir trabajando en los costes, así que no acabemos de cerrar el modelo no haremos públicas las cifras económicas".

Marino González, de "Two Monkeys", explicó sobre Gijón Life que "hemos querido darle un impulso" y enfatizó en que "creamos un progrmaa más agresivo y completo para la ciudad, con artistas de primera línea en el circuito". También añadió que se trata de "un primer aperitivo" y que aún tienen pendiente de asignar "un mínimo de cinco o seis conciertos".

"Scorpions", que actuará el 21 de julio, se suma a una lista de conciertos intensa en Gijón que ya se va conociendo, y en la que por el momento también se incluye Robe, "Estopa", Pablo López, Sergio Dalma, Malú, "Jarabe de Palo", "Los Secretos", "El Barrio", "Café Quijano" o Coque Malla.