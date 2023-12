Cogersa se abre a gestionar los puntos limpios de Gijón para lograr una mayor "eficacia"

Cogersa está dispuesta a asumir la gestión de los cuatro puntos limpios que hay en Gijón y solo necesita una petición formal del Ayuntamiento para iniciar la tramitación que lo haga realidad. Al contrario de lo que ocurre en el resto de Asturias, donde este servicio de recogida de residuos que por su tipología o tamaño no se pueden depositar en los contenedores de calle se gestiona desde el consorcio, los puntos limpios gijoneses dependen directamente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), con un coste anual de entre 1,8 y dos millones para sus arcas. Emulsa, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, planteaba hace unos días a Cogersa la idoneidad de que asumiera el coste de los puntos limpios gijoneses o su gestión directa dentro de la red autonómica. Para Emulsa –ahora bajo la presidencia del edil popular Rodrigo Pintueles– no solo supondría acabar con lo que entiende es un agravio para Gijón respecto al resto de los municipios; también sería una forma de aliviar su bolsillo dentro del delicado escenario económico en el que vive. Y que acaba de agravar Cogersa con la subida de sus tarifas por el uso del vertedero de Serín.

La propuesta de Gijón no ha sido mal recibida en Cogersa. Al contrario, Paz Orviz, su gerente, ve «adecuado» que sea el consorcio el que asuma la gestión y considera que ese cambio de modelo «permitirá avanzar en un auténtico funcionamiento en red, con unas normas y una gestión más eficiente». Ahora mismo Cogersa tiene bajo su control 19 puntos limpios a lo largo de toda Asturias. No está en esa red Gijón donde, de manera singular, Emulsa asumió una labor que ahora se extiende a instalaciones en Roces, Tremañes, Somió (en colaboración con la Cámara de Comercio) y La Calzada, donde sí hay cooperación de Cogersa ya que de ella depende el personal. De la posibilidad de ese cambio de gestión ya se había hablado a principios de año. Aunque entonces no se pasó del mero cruce de informaciones ante la cercanía de unas elecciones. Es ahora cuando el nuevo gobierno gijonés quiere impulsar la operación.

¿Qué le pide Cogersa a Gijón para asumir esa gestión? Desde el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias se deja claro que lo primero que necesita es una solicitud del Ayuntamiento –a través del Pleno o la Junta de Gobierno como órgano competente– que debe ir acompañada, se matiza, «de los compromisos económicos correspondientes».

La solicitud debe conseguir la aprobación de la comisión delegada de Cogersa para, posteriormente, efectuarse por parte del ayuntamiento la formalización de la cesión de las instalaciones a Cogersa, y completar todas las tramitaciones administrativas oportunas. En el marco de esa tramitación habría que analizar la situación del personal que ahora se ocupa de esos puntos limpios, unas nueve personas dentro de la plantilla de Emulsa. Cogersa está dispuesta a subrogar a esos trabajadores, pero la dirección de Emulsa se comprometía hace unos días con la representación sindical de la plantilla a que cualquier cambio sería voluntario y se dejaría a la elección del trabajador quedarse en su puesto dependiendo de Cogersa o quedarse en Emulsa reubicado en otro centro de trabajo.

Para Emulsa una de las últimas incidencias que profundizaron en su malestar con el modelo de financiación de los puntos limpios fue ver como en el proyecto presupuestario del Principado para 2024 desaparecían los 500.000 euros de subvención directa que habían recibido este año para los cuatro puntos limpios de Gijón. Para Cogersa hubo una ayuda de 1,5 millones para los 19 de su red. En el nuevo presupuesto se habla de una subvención genérica de dos millones para el conjunto de los puntos limpios. Hasta el año pasado Cogersa también tenía como ingresos las aportaciones de los ayuntamientos a los que daba servicio cada punto limpio.

A Cogersa, se recuerda desde el consorcio en el marco de este debate abierto con Gijón, se le asignó la propuesta de ejecución de nuevos puntos limpios y mejora de los existentes fijada en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA) con una dotación económica de 11,5 millones. A través de los fondos europeos Next Generation el gobierno del Principado ya ha conseguido tres millones de euros para este tipo de inversiones.

Por su parte, Emulsa también ha trabajado en los últimos años en el desarrollo de estos puntos limpios. De cara al año que viene, y en el marco de su propuesta presupuestaria, el plan era acercar el servicio al ciudadano a través de minipuntos limpios de proximidad con la compra de 15 por un coste de 75.000 euros.