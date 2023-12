«Este año hemos sentido la presencia de Rosario de Acuña en la ciudad», aseguraba ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante la presentación del libro «Rosario de Acuña y Gijón», de Luis Miguel Piñera, «Luismi», cronista oficial y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Un evento con el que se pone el broche a las múltiples actividades celebradas en 2023 para conmemorar el centenario del fallecimiento de la escritora, librepensadora y feminista. «Mi padre nació en 1913, puede que haya coincidido con Rosario de Acuña, que no es alguien que venga de la Edad Media», comentó Luismi Piñera, que echó la vista atrás para recordar cuando la escritora se exilió en Portugal. «Su libertad corría peligro, contra ella estaban los irracionales. Se tiraron piedras contra su casa», afirmó Piñera, para el que Rosario de Acuña «vivió en Gijón y vivió Gijón». «Se integró profundamente en la vida de la ciudad», ensalzó el cronista oficial de la villa.

Piñera, durante su intervención en el salón de recepciones, tuvo palabras para Carmen Suárez, exconsejera de Educación, quien le animó hace un par de años a escribir sobre la pensadora. También agradeció el apoyo de Moriyón. «Debe ser que confía mucho en mí», bromeaba el autor, que tiene claro que a De Acuña le sedujo el «ambiente industrial, cultural y político» gijonés. Además, puso en valor los lugares por los que pasó la protagonista de la obra e insistió en que era una mujer «de mucho prestigio». Y evocó el recorrido fúnebre en su honor desde su casa en el Cervigón hasta el cementerio de Ceares.

Macrino Fernández Riera, autor del epílogo de la obra, elogió las actividades desarrolladas con motivo del centenario del fallecimiento de la escritora, si bien aprovechó el acto para poner sobre la mesa varias reivindicaciones. «Echo en falta que aún no sepamos qué pasará con la casa de Rosario y que no se haya catalogado todavía el archivo de Xosé Bolado», resaltó Fernández, para el que Gijón «es más acuñista que hace un año». «Cada vez somos más los que conocemos a esta gijonista ejemplar», incidió. Destacó la implicación de Rosario de Acuña durante su etapa en Gijón. «Nada le resultaba indiferente, defendió a los más necesitados y batalló contra la marginación de las mujeres», señaló Fernández Riera, que remarcó que «quedan cosas por divulgar». «Esto no es un epílogo, sino el prólogo de lo que está por venir», subrayó.

«Es una obra que nos ayuda a ver cómo era el Gijón que la enamoró y pinceladas de su dimensión humana», sostuvo Carmen Moriyón, que recordó el episodio en el que Rosario de Acuña socorrió a unos náufragos que sufrieron un accidente frente al Cervigón. La regidora rememoró cuando en la ciudad coincidieron la propia escritora, Gerardo Diego y Miguel de Unamuno. «La relevancia cultural de aquella época la tenía enganchada», manifestó Moriyón.

Su nombre a la estación

Tanto Piñera como Macrino Fernández coincidieron, eso sí, en la reivindicación de rebautizar la estación ferroviaria con el nombre de Rosario de Acuña. Carmen Moriyón agradeció el trabajo de ambos. «Vuestra labor de investigación y divulgadora está cargada de rigor histórico», declaró la Alcaldesa. «Así podemos reconstruir la vida de esta gijonesa tan singular, la que caminaba por las montañas y le contaba cuentos a los niños», prosiguió Moriyón, para la que la presentación de ayer significaba cumplir «un compromiso marcado para antes de terminar el año». Piñera lo tenía claro. La memoria de la escritora tiene que perdurar. «Los actos de Rosario de Acuña no deben terminar hoy», aseveró el autor. «Espero que esto sea un punto y seguido en el recuerdo e investigación de Rosario de Acuña», sentenció el cronista oficial de la ciudad.