La conexión por fibra óptica a internet llega ya a 19 parroquias de la zona rural de Gijón

La conexión a internet por fibra óptica avanza a un ritmo notable en la zona rural de Gijón. Prácticamente todas las parroquias, excepto las más industriales que se encuentran en la zona oeste, cuentan ya con despliegues de cableado gracias a los planes de las empresas particulares. Unos planes que surgieron en parte gracias a la movilización de los vecinos y que desde el año pasado han ido avanzando para llevar la conexión a las zonas más alejadas del concejo tras años de quejas y reclamaciones. Oxon 3 es una de las empresas que lidera esta actividad y, según las fuentes consultadas, ya ha conseguido llegar a 19 parroquias. Además, explican estas fuentes, cuenta con cerca de 3.000 unidades inmobiliarias, lo que en el argot podría traducirse como edificios, ya enchufados y funcionando a pleno rendimiento. Por otro lado, se cuenta la empresa Por Aire, más centrada en las parroquias del Este, que contaría a estas alturas con cerca de mil de estas unidades inmobiliarias enchufables, es decir, con capacidad para empezar a funcionar. Hay otras compañías, pero están más centradas en las zonas periurbanas.

El proceso de llevar la fibra óptica a las parroquias arrancó, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, antes del verano del año pasado. Cansadas de esperar, las asociaciones de la zona rural comenzaron a elaborar listas de clientes interesados en contratar los servicios de empresas particulares como las anteriormente citadas. Antes, en enero del 2022, el Principado había anunciado la existencia del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, el plan UNICO, que habría de haber llevado el internet de alta velocidad a toda la zona rural de Gijón a finales del año pasado. Se anunció una inversión de 24 millones de euros, adjudicada a Telefónica, para toda Asturias.

No obstante, las únicas noticias que han tenido los vecinos han sido las de estas empresas, que comenzaron los planes de despliegue a mitad del año pasado. Ahora, estos planes han dado un buen acelerón. La compañía Oxon 3 ha conseguido llegar ya a 19 parroquias. Son todas a excepción de las que se cuentan en el margen oeste del concejo. Es decir, Serín, San Andrés de los Tacones, Fresno, Poago, Veriña y Jove. Estas zonas no cuentan aún con despliegue de fibra debido a la dificultad de sortear la autovía y el coloso industrial que es Arcelor. No obstante, las fuentes consultadas de la compañía, explican que el "compromiso" es llegar a estos lugares también. "Estamos viendo diferentes opciones", reconocen.

Oxon 3 cuenta ahora con siete cabeceras ya instaladas en Gijón. Se encuentran en el pico San Martín, La Pedrera, Baldornón, Vega, Roces, Cabueñes y, desde hace dos semanas, también en Somió. Esta firma se encuentra ahora mismo extendiendo el cableado en las zonas de Trubia y Linares de la parroquia de Cenero, en Fano, Cabueñes y Deva y también en Leorio. De momento, cuentan con cerca de 3.000 unidades inmobiliarias, que es el término que se emplea en el sector para referirse a las edificaciones que cuentan con servicio de internet a alta velocidad. En cada unidad inmobiliaria puede haber un hogar o varios si la construcción es de varias plantas.

A pesar de estas cifras, desde la compañía se reconoce que aún "queda trabajo por hacer". Señalan que la instalación de la fibra no es un proceso sencillo y menos cuando se trata de una zona tan heterogénea como es la zona rural de Gijón, donde hay viviendas muy diseminadas en grandes espacios y con accesos no siempre asequibles. A todo ello hay que sumarle que influye también la meteorología a la hora de trabajar. No es lo mismo hacerlo en estas fechas, donde las lluvias pueden provocar retrasos en los operarios, que, por ejemplo, hacerlo en verano, cuando los trabajos se pueden hacer con más facilidad.

Por su parte, los planes de Por Aire también avanzan. Cuentan con cobertura en las parroquias de Deva, Santurio y Cabueñes y explican que ahora se dirigen hacia la parroquia de Granda, con previsión de llegar hasta la zona de Roces. También, tienen intención de seguir hacia el Este, hasta llegar al concejo de Villaviciosa. Cuentan que tienen cerca de mil unidades inmobiliarias enchufables, es decir, cerca de mil edificaciones que podrían tener ya fibra.