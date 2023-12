Los vecinos de Jove, en vela por falta de luces de Navidad: "Brillan por su ausencia"

El hastío reina en Jove debido a la falta de decoración navideña en el barrio. Tal es el descontento que una decena de vecinos organizaron ayer una protesta formal para expresar su "malestar", como afirmó José Ramón Fernández, presidente de la asociación de vecinos Santa Cruz de Jove. Armados con simbólicas velas, los residentes lamentaron que el gobierno local no haya engalanado la zona. "El alumbrado brilla por su ausencia", esgrimió Fernández, que reflejó la "decepción considerable" que tiene Jove con el Consistorio.

"Llamé al Ayuntamiento y me prometieron que habría iluminación el 4 o 5 de diciembre", apuntó José Ramón Fernández, que subrayó que los únicos motivos festivos están en las casas de los vecinos. "Cualquier cosa que haya es a título particular", sostuvo. El líder vecinal de Jove mostró su disgusto al recordar que, en años pasados, la decoración también era "escasa". Y se remonta a antes de la pandemia. "Es una pena que no tengan un detalle de poner cuatro luces para contentarnos un poco, porque tampoco se pueden pedir grandes milagros", explicó. "Nos sentimos marginados", agregó Fernández en referencia a que otros barrios de la zona oeste como La Calzada, El Muselín, Portuarios o Pescadores sí gozan de adornos.

Para más inri, el presidente de la entidad vecinal remarcó que ya es tarde. "Si ahora vienen a colocar luces, con mucha educación les diremos que no la queremos. A estas alturas ya sería para salir del paso", destacó. "Estamos abandonados. Es un barrio guapo y tranquilo, deberían tenernos presentes", añadió la vecina Lali Rodríguez. En una línea similar habló Marcelino Montoto, vocal de la directiva. "Estamos defraudados", señaló. Una desazón por la que Jove se ha echado a la calle para reivindicar que ellos también merecen vivir el espíritu navideño.