"Antes de meterse a comprar Naval Gijón hay que definir mejor para qué y con quién"

En su calidad de presidente del PP de Gijón, el diputado regional y senador Pablo González, firmó el pacto de gobierno con Foro y asistió hace unos días a la primera reunión de su seguimiento. Y como senador, González busca ser la voz de Gijón, y de las inquietudes de su gobierno, en Madrid.

–¿Del 1 al 10 cómo va el pacto?

–Un aprobado. Por encima del cinco y con tendencia a mejorar.

–Pero algún desajuste interno sí que hubo...

–Es lógico. Cuando te pones a gobernar con otro partido los primeros obstáculos son los del día a día, los de coordinación. Pasa siempre en un gobierno de coalición, sean los partidos que sean.

–Pues el PP tuvo que dar un golpe en la mesa y decirle a Foro que así no se aprobaba un presupuesto

–O una RPT. Pero fueron cosas tan evidentes que caía de cajón que era un problema de coordinación. Nosotros identificamos el problema y ellos también. Por eso el buen tono de la reunión del otro día.

–¿Dan por bueno que falló la coordinación y no que Foro minusvalora a su socio?

–No. Es un problema de coordinación clarísimo y por eso hemos puesto mecanismos en marcha para que no ocurra.

–Tardar seis meses en iniciar el trámite para que Ángela Pumariega fuera vicealcaldesa, ¿es dejadez?

–Eso está en el pacto y hay que cumplirlo. Se adujeron problemas operativos y nosotros creemos que fue así. Estamos convencidos de que hay plena voluntad de Foro, y tenemos su palabra, de que van a cumplir el pacto en todos sus términos. La cuestión es que esto funcione. Ese es el reto para Foro y para el PP. Tenemos la oportunidad estos cuatro años de demostrar a los gijoneses que somos la mejor opción para Gijón. Eso necesita una derecha unida y fuerte.

–También tenía Foro un pacto con Vox y "se acabó". ¿Les genera desconfianza hacia Moriyón?

–Nosotros tenemos un pacto con Foro y a ese nos ceñimos. No hubo un pacto tripartito, fueron dos bipartitos. Nosotros queremos que se cumpla el nuestro. Las discrepancias en un gobierno son por cuestiones políticas.

–¿Les molesta apoyarse en un tránsfuga?

–El PP no apoya en absoluto el transfuguismo. Ni ahora, ni en la Corporación anterior. Ahora bien, nosotros no teníamos un pacto con Vox. Y que nadie se rasgue las vestiduras porque en la anterior Corporación hubo partidos que apoyaron y palmearon las propuestas de un tránsfuga (por el exedil del PP Alberto López Asenjo) y no se escandalizaba nadie.

–Vamos con las discrepancias políticas. El pacto en el paseo del Muro era ver la viabilidad del soterramiento; Foro ya lo da por viable.

–Ambos partidos coincidimos en que el Muro no se puede quedar cómo está. Ka cuestión es el cómo. Nosotros apostamos por, si se podía, un parking soterrado pero también miramos el soterramiento del tráfico y no bajaba de 80 o 90 millones. Esto no es soterrar en medio de una calle de Almería sino entre el mar y los cimientos de los edificios. Complicado. Y aunque se pudiese, sacamos el tráfico por el Náutico y qué hacemos con él allí.

–¿Ha cambiado el PP su planteamiento sobre el "solarón" acercándose a la idea del parque?

–La posición del PP es muy clara: no queremos cambiar nada que sirva de excusa al Ministerio o a Adif para frenar el plan de vías. Y hay problemas legales. Los terrenos son de Gijón al Norte si alguien quiere poner un parque ahí tendría que comprarlos. ¿50 millones? Sería el parque más caro de España y el cambio de usos podría ser la vuelta de tuerca que hace falta para demorar otras tres décadas el plan de vías. Un parque lo queremos todos pero no a este precio y con estos riesgos. Dicho esto, dentro de los desarrollos urbanísticos, todas las zonas verdes que se puedan.

–Pues entonces comprar el suelo de Naval Gijón...

–¿De verdad tenemos que comprarlo para desarrollar eso? Eso nos convertiría en agentes desarrolladores y eso tiene un coste posterior. Esto es como lo del parque: un buen deseo en voz alta. Nosotros no creemos que el Ayuntamiento tenga que meterse en esa situación de riesgo sin saber para qué y con qué empresas. Al PP lo que le gustaría es engarzarlo con el Puerto, con la Zalia, el Revillegigedo, el Tallerón de Duro Felguera y no creemos en la orientación de la economía azul, las oportunidades ahora son otras. Antes de meterse a comprar hay que definir mejor el proyecto. Si Foro lo tiene definido, nosotros no lo sabemos.

–Decir no a la economía azul es contradecir el Plan General.

–Pues si el PGO no encaja exactamente con lo que queremos, cambiemos el PGO ante de comprar nada. Un ejemplo. Un gran polo de desarrollo de energías sostenibles, que tiene todo el sentido del mundo ahí, no encajaría como economía azul.

–A este paso lo único que les va a unir a Foro del pacto son los toros en El Bibio y el no a la ordenanza de movilidad.

–No, no. Y lo hablamos en la reunión. Hay posiciones que de objetivo son iguales, pero para las que tenemos caminos distintos. ¿Qué vamos a hacer? Hablarlo. Cuestiones así las vamos a hablar entre los presidentes de ambos partidos. En el "solarón" coincidimos en que cuanta más zona verde, mejor; en Naval Gijón en que hay que desarrollarlo con un uso productivo y en el Muro en que hay que decidir si el soterramiento es viable o no.

–¿Y en El Molinón, que no venía en el pacto?

–Cualquier inversión privada que pueda dar futuro a El Molinón, genial, pero con los pies en la tierra. No hay que meterse en aventuras de difícil cumplimiento. La labor del Ayuntamiento es hacer aterrizar las cosas, y ya se está viendo.

–¿Está satisfecho del trabajo de su grupo municipal?

–Sí. Quizás, al principio, se vio un exceso de prudencia. Pero es algo hasta positivo, una virtud. El pacto que firmamos con Foro le daba una muy buena oportunidad al PP y nuestra obligación es aprovecharla de la mejor manera posible.

–En el Grupo Covadonga no están contentos con la gestión popular del proyecto del Piles.

–Tranquilidad para el Grupo. El gobierno local en su totalidad y la parte que le toca al PP van a ser un gran aliado del Grupo.

–Se les critica que no hayan roto con proyectos ni con directivos del anterior gobierno.

–Para eso ya tenemos a Pedro Sánchez. Nosotros primamos la eficacia de las personas. Una persona muy del PP, pero sin experiencia de gestión municipal no nos sirve.

–¿Cómo ejemplificaría este tiempo de gobierno del PP?

–No quiero hacer diferencias entre concejales, pero un área tan complicada como Medio Ambiente y una empresa tan compleja y con tantos panchos como Emulsa Rodrigo Pintueles las está gestionando de manera excelente

–¿Contento con el liderazgo de Ángela Pumariega?

–Desde el primer día trasmitió un liderazgo tranquilo. No hay persona que no me diga lo agradable y empática que es. Como vicealcaldesa se necesita un claro perfil institucional y Ángela lo tiene.

–¿Para cuándo el congreso local del PP?

–Cuanto primero. No creo que nadie opine lo contrario. Como presidente me voy a encargar de que voten todos los afiliados que quieran y que quienes se quieran presentar, se presenten.

–¿Usted se va a presentar?

–En su momento lo diré. A los gijoneses les importan poquísimo las cuestiones internas de los partidos. Estoy muy contento de que desde las elecciones el PP no haya sido noticia. Ha sido positivo y no ha sido gratuito.