Moriyón: "El intercambiador de El Humedal ya forma parte del pasado, estoy satisfecha"

"Como Alcaldesa de Gijón estoy satisfecha. El intercambiador de El Humedal ya forma parte del pasado". Ese fue el mensaje de la regidora local, Carmen Moriyón, en el acto público donde, como presidenta de Foro y acompañando al diputado forista Adrián Pumares, se anunció el voto favorable de su partido a los presupuestos del Principado de Asturias para 2024 del gobierno de PSOE e IU que lidera el socialista Adrián Barbón. Un voto favorable en el que tiene mucho que ver que saliera adelante la enmienda forista contra el intercambiador en el centro de Gijón.

Los 2,5 millones de euros que, recibidos de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Principado iba a dedicar a la instalación gijonesa pasan ahora a una partida genérica para actuaciones de movilidad que pueden ser en Gijón o en otra parte de Asturias, "pero dando carpetazo al intercambiador", dejó claro Pumares. La enmienda de Foro fue apoyada por PSOE, IU y Covadonga Tomé, se abstuvo el PP (socio de gobierno de Foro en Gijón) y Vox votó en contra. Sí se mantiene el proyecto de aparcamiento disuasorio en la avenida de Portugal que el Principado financia por esa misma vía de fondos europeos.

"Este intercambiador no lo demandó la ciudadanía. Primero no se conocía el proyecto y cuando se conoció el rechazo que se generó fue tremendo", explico la regidora gijonesa. Fue LA NUEVA ESPAÑA quien desveló las claves concretas de la propuesta que el Principado quería licitar y que incluía la instalación de 190 metros de marquesinas en espacios de El Humedal, la avenida de la Costa y el paseo de la Infancia para dar servicio a autobuses urbanos e interurbanos. El proyecto recibió el aplauso de la patronal del transporte y de la dirección de Alsa y el rechazo del movimiento vecinal y el comité de empresa de Emtusa, entre otros colectivos. Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos hablaron directamente de "estación al aire libre" que causaría atascos y retrasos en las líneas de autobuses municipales.

Foro, en su etapa en la oposición municipal, había liderado el rechazo político en Gijón contra el proyecto del gobierno autonómico. Ahora, ya desde una posición institucional como partido en la Alcaldía, su objetivo fue trasmitir al Principado el malestar que el proyecto generaba en la ciudad y enumerar los impactos negativos que podía generar en un espacio tan céntrico y rodeado de edificios catalogados como El Humedal.

Moriyón festejaba ayer que su partido hubiera sabido canalizar a través de la negociación presupuestaria regional ese rechazo de Gijón al intercambiador. Pero su mayor mensaje de futuro fue dejar claro que si se quiere hablar de Gijón y movilidad el "principal y único asunto es tener cuanto antes una estación intermodal. Eso es en lo que trabaja el Ayuntamiento. Dijimos que no pondríamos obstáculos y se respetaría el cambio de convenio (por el acuerdo en el seno de Gijón al Norte) y de ubicación de la estación a Moreda, pero no se podía aceptar un intercambiador que venga a sustituir a una estación intermodal".

Que la decisión conlleve perder fondos europeos no es argumento suficiente para Foro. "No podemos caer en el error de que los fondos europeos se pueden destinar a cualquier cosa, sea positiva o no. Si es para un proyecto lesivo para Gijón como este es preferible que no se usen", explicó Pumares.