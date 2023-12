La oposición afea la falta de diálogo en el contrato de ayuda a domicilio

A la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales llega hoy el debate y votación sobre el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio. El mayor contrato que gestiona la entidad, con una estimación de 50 millones para cuatro años, y que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, incorpora cambios sustanciales en sus condiciones actuales e incluso un proyecto piloto de servicio de proximidad denominado "Ciudadelas". Desde la oposición, las primeras críticas se centran más en las formas utilizadas por el gobierno para sacar adelante el contrato que en su fondo.

"Una vez más el equipo de gobierno trabaja sin intención de alcanzar ningún tipo de consenso. No solo rechazó, en su momento, la proposición debatida en el Pleno en la que se le pedía establecer algún tipo de participación, sino que no ha cumplido con su propia palabra de que dicha proposición no caería en saco roto", recordaba ayer la socialista Natalia González, antecesora de la popular Ángeles Fernández-Ahúja como presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. González criticó que el contrato se presente "sin haber hablado previamente con los grupos políticos, y a una junta rectora que se convoca con dos días de antelación y que se celebra en medio de las navidades, casi con las campanadas. Y, además, en un contexto de incertidumbre, cuando se acaba de aprobar la convocatoria de una nueva dirección de la Fundación".

En la misma línea está la reflexión de la concejala Noelia Ordieres, de Izquierda Unida. "Esto es poco serio y así lo vamos a manifestar en la junta rectora. Se dijo que el contrato se iba a trabajar con los grupos políticos y con las trabajadoras, y sabemos que no hubo contacto de ningún tipo con ellas. Es un poco tomadura de pelo que nos presenten unos pliegos tan densos como estos con menos de 72 horas para estudiarlos y en una junta que, se nos había dicho, solo era para aprobar una ayuda extraordinaria al Albergue Covadonga.

De poco tiempo para estudiar el asunto también se queja Olaya Suárez, de Podemos. De eso y de más. "Queremos escuchar en más detalle la opinión de las trabajadoras, pero a priori parece que el modelo denominado ciudadelas levanta dudas, experiencias parecidas no han funcionado bien en otras ciudades. Y desde luego nos chirría la poca antelación con la que se ha dado a conocer el pliego", explicaba la concejala. Podemos tiene claro su modelo: "Siempre defenderemos que la dignidad del servicio y de las trabajadoras que lo prestan pasa por su remunicipalización, por que sea un servicio verdaderamente público".

Para Sara Álvarez Rouco, edil de Vox, no hay queja sobre un plan de reordenación del servicio de ayuda a domicilio que entienden novedoso, ambicioso y prometedor. Su reflexión va por otro camino. "Vemos urgente eliminar las listas de espera para el reconocimiento de la dependencia por parte de la consejería de Sanidad, después de que la de Servicios Sociales fuese incapaz de dar solución. Solo de este modo se garantizará el acceso en igualdad de condiciones. Debe desaparecer el muro burocrático que suele acompañar estas ayudas, algo que hasta ahora constituye una fuente de desigualdad permanente", indicó la concejala y diputada regional.