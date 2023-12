Todas las reacciones al final del polémico proyecto del intercambiador de El Humedal

No recibió muchos aplausos Foro dentro de la Casa Consistorial por haber logrado dar, en palabras de sus dirigentes, "carpetazo" a un intercambiador de El Humedal que Gijón no quería. "Es la primera vez que un partido político somete como condición para aprobar unos presupuestos que la ciudad donde gobierna tenga 2,5 millones menos de euros. Cada vez entiendo menos, pero no de la política sino de este gobierno de Foro que, a veces creo, ha sido lo peor que le ha ocurrido a esta ciudad", explicaba la concejala y portavoz adjunta del PSOE, Carmen Eva Pérez, al analizar la enmienda forista al presupuesto regional cuya aceptación por parte de los partidos que sustentan al gobierno de Adrián Barbón (PSOE e IU) fue la clave para conseguir el voto del diputado forista Adrián Pumares a los presupuestos del Principado para 2024.

No votó a favor de esa enmienda la representación del PP, partido que comparte el gobierno de Gijón con Foro. Aunque su abstención en este asuntos se incluía dentro de una posición general. ¿Sobre el intercambiador de El Humedal? "En este tema se han dado muchos bandazos y se han dicho muchas cosas. Para nosotros lo importante es que no sirviera de excusa para que la estación intermodal dejara de ser intermodal, pero tampoco nos escandalizamos con que hubiera un intercambiador en El Humedal porque ya lo hay desde hace cuarenta años", explicaba ayer el diputado autonómico y presidente del PP, Pablo González, recordando como ese espacio ya es nudo de comunicaciones para Emtusa. Sin olvidar que al lado está la estación término de Alsa y hay puntos de recogida de viajeros de otras empresas de transportes por carretera. "Eso sí, no queríamos tendejones", remató el líder popular.

Desde otros partidos, a izquierda y derecha, le quitan mérito a Foro. "Quien ha dado carpetazo al intercambiador no es ningún partido, sino el rechazo de la ciudadanía. Nosotras defendimos desde el primer momento que no era un proyecto beneficioso para Gijón", recordaba en nombre de Podemos su concejala, Olaya Suárez.

También le reprochaba la edil y diputada autonómica de Vox, Sara Álvarez Rouco, a Foro su capacidad para "atribuirse méritos que no son del todo suyos; lo auténticamente importante en este suceso ha sido la contestación de toda la ciudad y de algunos partidos políticos, entre los que nos contamos, frente a la propuesta socialista y de sus socios". De hecho Álvarez Rouco entiende que durante mucho tiempo Foro dejó abierta la puerta a que se desarrollara esa instalación. "Afortunadamente, el rechazo ha sido generalizado y es preferible que estos fondos europeos se destinen a otros proyectos donde se necesiten de verdad. Lo que sí necesita Gijón con urgencia es avanzar en la construcción de la estación intermodal y que se dejen de lado todas las propuestas que se aparten de este objetivo", remató la representante de Vox.

"No tenía sentido con la ciudadanía en contra", señala el comité de Emtusa

El punto y final al proyecto del intercambiador de El Humedal fue recibido ayer, tras la comparecencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de forma "positiva" desde el comité de empresa de Emtusa, que se mostraron muy beligerantes contra lo que consideraban "una estación a cielo abierto" que resultaba "innecesaria" y "contraproducente para el desarrollo del transporte público". "Nos opusimos al completo, y no fuimos los únicos, porque un proyecto de este calibre no podía hacerse en contra de la ciudadanía. No tenía sentido porque no había un consenso, y por eso vemos adecuada la decisión", señaló ayer Armando López, del sindicato ASI y presidente del comité de empresa.

Las reacciones sindicales también se dejaron oir ayer desde Comisiones Obreras, quienes llegaron a hacer una rueda de prensa para denunciar que el proyecto "no mejoraría paisajística ni medioambientalmente la zona". "Es una excelente noticia para la ciudad de Gijón. Demuestra que hoy en día es imposible aprobar proyectos urbanísticos con un importante impacto sobre la movilidad y la convivencia en la ciudad sin contar con la participación activa del entramado de la sociedad civil", reflexiona Pedro Roldán, representante de Comisiones Obreras en el comité de Emtusa.

A juicio del sindicalista, la decisión final de Foro Asturias se traduce en "una gran victoria de la sociedad civil gijonesa, desde los sindicatos y comités de empresa como el de Emtusa a las asociaciones vecinales pasando por entidades ecologistas y diversos colectivos de todo tipo que han manifestado su oposición a un plan que, además de un importante derroche de recursos económicos públicos, significaría alterar de manera sustancial un espacio emblemático del centro de Gijón". Ese plan, prosigue Pedro Roldán, tendría "unas consecuencias muy negativas en lo referente a la contaminación del aire y de ruidos, todo ello solamente al servicio del interés de una multinacional del transporte por carretera".

No obstante, matizan desde comisiones, este paso "no nos debe de hacer olvidar el gran asunto pendiente de la movilidad en nuestra ciudad, la construcción de manera definitiva de una estación intermodalm que es la verdadera prioridad".

"Era la crónica de una muerte anunciada", señala el colectivo vecinal

"Como día García Márquez, era un poco la crónica de una muerte anunciada. Era una propuesta que desde el minuto uno contó nuestro rechazo y con el de algunas fuerzas políticas que venían esta obra innecesaria en el centro de Gijón en estos momentos". Con estas palabras valoró ayer Manuel Cañete, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana (FAV), y líder vecinal del bario del Polígono, que el proyecto de intercambiador para El Humedal sea ahora papel mojado.

A juicio de la federación vecinal este planteamiento "perdía todo el sentido" una vez que la estación intermodal se optó por retrasarla hasta Moreda en lugar de situarla en el entorno del Museo del Ferrocarril. "Corríamos el riesgo de repetir lo que ocurrió con el ferrocarril en su día con la estación de Jovellanos y la estación del humedal. Ya vimos en que acabó la inversión de la estación de Jovellanos, que fue inservible a todas luces, acabando todos los trenes en El Humedal. Estamos hablando de unas estaciones que estaban a escasos 300 metros, poco más de la distancia que se planteaba ahora", reflexiona Cañete.

El balance positivo de todo este debate, señala el líder vecinal, es que la "intermodalidad y no un intercambiador sea la palabra clave de todo". "Nos congratulamos de que puede haber un cambio fundamental. Lo que sí pedimos es que nos pongamos desde ya a trabajar, teniendo líneas estratégicas fundamentales, que la estación intermodal y el metrotrén van a estar en el sitio que van a estar y las estaciones de metrotrén ya sabemos dónde van a estar. Es un futurible de aquí a cinco o seis años, esperemos que sea una realidad. Es el momento de que nos pongamos a trabajar".

Para rematar, Cañete también quiso alzar la voz para recordar la necesidad de contar con un plan de movilidad en Gijón, instando a la concejalía del ramo a convocar ya el consejo sectorial de movilidad.