Las zona rural de Gijón celebra la llegada de la fibra pero reprocha la "inacción" del Principado

"En pleno siglo XXI, debería ser posible poner fibra hasta en Alaska, pero aquí tuvimos que esperar muchos años". Lo cuenta Miguel Llanos, presidente de la federación rural de "Les Caseríes", para celebrar el nuevo "empujón" a la instalación de fibra óptica en las parroquias rurales gijonesas. Tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la instalación llega ya a 19 parroquias y, salvo algunos problemas técnicos de colocación de postes, sobre todo en la zona Oeste, el mapa rural de la ciudad se va conectando poco a poco a la red. Lo hace, no obstante, gracias principalmente a la implicación de los propios vecinos, que ante la que a su juicio ha sido la "inacción" del Principado han gestionado la puesta en marcha del servicio, principalmente, con dos empresas, Oxon 3 y Por Aire. Llanos, que es también líder vecinal de La Pedrera, explica que "salvo casos excepcionales" la zona rural está conectada o en trámites de estarlo próximamente, y su previsión es que las labores de instalación terminen antes del próximo verano.

Llanos explica que la llegada de internet a las parroquias es, principalmente, un logro vecinal. "Nos cansamos de esperar por promesas incumplidas y buscamos opciones para instalar fibra por nuestra cuenta. Ahora se puede decir que la mayoría de la red ya está, aunque no al cien por cien. Sé de algunas zonas de Castiello y de Huerces en las que todavía están en ello, por ejemplo. Pero hay muchos avances", celebra. Reprocha, también, el retraso en el plan que había anunciado el Principado para llevar internet a los pueblos: "No nos hicieron ni caso. Y eso que a día de hoy tener internet ya no es un capricho, es como agua para beber. Si se quiere repoblar la zona rural, garantizar una buena conexión y transporte público es clave".

Las nuevas campañas de instalación de fibra se están topando ahora con problemas técnicos que, se espera, tienen solución. Una de las zonas conflictivas es San Andrés de los Tacones. "Nuestro problema es que han visto que no pueden pasar la fibra desde Cenero porque no pueden atravesar la autopista y que en el Camín Vieyu de Serín no hay postes de luz. Pero sabemos que están estudiando opciones", señala Bryan Calvo Fernández, líder vecinal de la parroquia, que pide ayuda a las instituciones. "Si Oxon 3 no puede conectar la fibra por falta de postes, pedimos que el Ayuntamiento coloque uno en el inicio de ese camino, entroncando con la salida del túnel del pantano. Necesitamos ese servicio", reivindica. También sigue con problemas para conectarse la parroquia de Serín, que, según su presidente, José Luis Fernández, está ahora también en las manos de Oxon 3. "En su día Movistar estuvo cableando, pero se fueron dejando las cosas a medias", asegura.

El grueso de los problemas de conexión se concentra en este mismo entorno de la zona Oeste, donde las áreas industriales y accidentes geográficos complican la instalación del cableado. En Veriña, según señala su presidente vecinal, José Luis García Nicieza, estas complicaciones técnicas se concentran ahora en una zona del camín de la Ería, después de la gasolinera. "Hay un grupo de vecinos a donde no les llegan la fibra ni por el lado que sube de La Calzada ni por el de la estación, y por ahora no tienen información de cómo se va a solucionar. Pero la inmensa mayoría de la parroquia sí está cubierta", resume. Menos noticias tienen en Poago, donde por ahora la fibra funciona sobre todo en el tramo más próximo a Poago. "No acabo de entender muy bien que el problema sean los postes, porque aquí sí hay postes de luz por toda la parroquia y el Ayuntamiento nos había dicho que con eso servía", señala José Berdayes, presidente local. "Del Principado tampoco supimos nada. Nos habíamos reunido en su día con el consejero (de Ciencia) y nos había prometido trabajar en ello, pero seguimos igual, esperando", lamenta.

Por último, en la zona Este se han instalado recientemente las últimas casas que faltaban por conectarse en Somió. Su presidenta vecinal, Soledad Lafuente, explica: "La verdad es que tuvimos suerte. Sabemos que muchas parroquias tuvieron que buscarse una solución y nosotros a esas alturas ya teníamos la mayoría de la parroquia cubierta. Las zonas más próximas al recinto ferial y al Parque Tecnológico llevan tiempo bien conectadas".