Casimiro Ayesta será el nuevo presidente del Golf de Castiello tras imponerse a Ricardo Presa por 28 votos

Casi tres horas y media después del cierre de las urnas, en torno a las once y media de la noche, Casimiro Ayesta respiró con satisfacción tras una larga campaña, con final feliz para él. Será el nuevo presidente del Club de Golf Castiello, tras una reñidísima votación, que se saldó con un balance favorable de apenas 28 votos para Ayesta sobre Ricardo Presa. Con una altísima participación (en torno al 80 por ciento), Ayesta recibió 302 apoyos por los 274 de Ricardo Presa. "Estoy muy contento, especialmente por el gran trabajo que ha hecho mi equipo, y ahora me pongo como tarea principal volver a unir el club", explicó Ayesta nada más finalizar el recuento de papeletas.

Fue una jornada electoral intensa, marcada también por la tensión y el distanciamiento entre los candidatos a causa del voto correo. Hasta el punto que no se dio ni la posibilidad de que ambos posasen para una foto juntos durante la espera, ni se produjo tampoco esa escena una vez se conocieron los resultados.

La tensión se agravó en las últimas horas cuando Ricardo Presa solicitó a la comisión electoral que no se aceptasen "votos en sobres por correo sin nombres ni apellidos". En el proceso de recuento, una vez se contabilizaron todos esos votos por correo, se dejaron apartados aquellos conflictivos. Finalmente, no afectaron al resultado final, por lo que Presa señaló que no tomaría ninguna medida: "Acepto el resultado. Me quedo con un porcentaje muy alto que me ha apoyado, hago una buena valoración y no tomaré ninguna medida, no cambia nada".

El recuento de las papeletas se llevó a cabo una sala, en la parte de la secretaría del club, con la presencia de los dos candidatos como testigos y representantes de sus equipos. Tanto Ayesta como Presa hicieron alguna escapada a la zona de cafetería durante el largo proceso, con esos nervios e incertidumbre al saber ambos que todo se decidiría por un puñado de votos.

Y ese escaso margen deja abierta esa principal tarea que se marca ahora Casimiro Ayesta para esta etapa como presidente. "Estoy muy contento porque con mi equipo hemos trabajado mucho estos tres meses para conseguir este resultado, pero a la vez estoy preocupado, el resultado ha sido muy ajustado y con una cifra de votos grandes, han sido más de 650 votos emitidos", recalcó. "El club está dividido y no es bueno, me pongo como tarea principal volver a unir el club. Tenemos que aunar sensibilidades y limar asperezas y diferencias", subrayó el número dirigente de este club sociodeportivo de Gijón.

"Es obvio que esto de un día para otro no se consigue. Está claro que diferencias siempre las hay en un grupo grande de personas, pero tenemos que buscar la fórmula para convivir", insistió Casimiro Ayesta, que se preocupó mucho en trasladar un mensaje conciliador para esta etapa en la que gobernará una entidad que supera los 800 socios.

El sucesor de Senén Merino fue elegido en una votación con una participación muy alta. "La masa social ha mostrado su preocupación por el club. Agradezco la alta participación y también el trabajo de la comisión electoral", comentó Ayesta.

El Club de Golf de Castiello, fundado el 17 de julio de 1958, es la entidad más veterana de Asturias en este deporte. Casimiro Ayesta será su nuevo presidente, en una de las elecciones más reñidas y con más participación. Y como apuntó nada más ganar, su principal reto se situará en el ámbito social, con esa necesidad de unir al club.