El intercambiador para buses urbanos e interurbanos pasa al olvido: El Humedal no se toca

No habrá intercambiador en El Humedal. La aprobación ayer en el parlamento asturiano del presupuesto para 2024 del Principado con la eliminación –a cambio del voto del diputado de Foro– de los 2,5 millones reservados para licitar el proyecto gijonés que impulsaba el gobierno regional fue el final de la historia. Intercambiador y El Humedal fueron dos conceptos que se conectaron por primera vez de forma pública en noviembre de 2021. LA NUEVA ESPAÑA anunciaba entonces que se estaba trabajando en esa acción en base a unos fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concedidos a Asturias para proyectos de movilidad sostenible y segura.

El objetivo era actualizar y ordenar un espacio que ya era punto de referencia tanto para los autobuses urbanos como interurbanos. Solo hay que mirar. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) tiene en El Humedal el mayor nodo de sus líneas en el centro de la ciudad. No muy lejos, la empresa Alsa tiene su parada término en la ciudad. Y por el entorno también paran otras compañías de autobuses que dan servicio a Gijón y a Asturias. El Principado buscaba poner en orden todo eso y favorecer que los clientes pudieran dar el salto de un autobús urbano a un interurbano, y viceversa, potenciando así el transporte público por carretera.

Y aunque el intercambiador se pensó para los autobuses tampoco caía en el olvido que, cuando se pusiera en marcha el metrotrén en toda su extensión, los usuarios del ferrocarril van a tener en la Acerona su más céntrica puerta de entrada y salida. O la necesidad de dar espacio a quienes optan por la bicicleta. Sin olvidarse, claro, de los taxis que ya operan allí.

Todo esto es lo que se pensaba desde el Principado, y que formalmente se anunciaba en febrero de 2022 dentro de un paquete de 20 millones en actuaciones de movilidad repartidas por toda Asturias. A Gijón le tocaban 4,1 millones a repartir entre el intercambiador de El Humedal y un aparcamiento disuasorio en la avenida de Portugal. Ya entonces la idea cosechó el aplauso de la patronal del transporte y las reticencias de vecinos y comerciantes tras ver los primeros bocetos, adelantados por este periódico, del reparto de marquesinas con un Humedal que se mantenía básicamente para Emtusa y un paseo de la Infancia que asumía protagonismo como parada de autobuses interurbanos.

En el listado de reticencias se incluía el temor de algunos, políticos y no políticos, a que el intercambiador de El Humedal se convirtiera en la alternativa a la verdadera estación intermodal, con presencia de trenes y autobuses, por la que lleva años peleando Gijón como una de las piezas más importantes del plan de vías. Un argumento que siempre se negó por sus impulsores.

El proyecto del intercambiador de El Humedal tuvo su reflejo en el Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2023-2032, impulsado por el gobierno de PSOE e IU encabezado por Ana González. Igual que otra actuación pensada para la zona y que se planteaba como segunda fase del proyecto: la construcción de una rotonda para organizar los tráficos en el entorno de las calles Sanz Crespo, Álvarez Garaya y Pedro Duro.

Foro fue, desde la oposición municipal y desde el primer momento, quien llevó el peso del rechazo político al intercambiador. No solo calificaron el proyecto de "atrocidad" y visualizaron un Humedal lleno de "tendejones". Al tiempo desarrollaron una campaña contra el proyecto que incluía el buzoneo de folletos en el vecindario. Las elecciones –y el pacto con PP y Vox, que se caía después de la ecuación–llevaron a Foro a recuperar la Alcaldía para Carmen Moriyón.

Y así se llega al tramo final de un 2023 decisivo. El intercambiador de El Humedal volvió a colocarse en el centro del debate social cuando LA NUEVA ESPAÑA, a principios de este mes, desvelaba las condiciones del proyecto que el Principado había rematado de cara a su licitación. Una obra con un coste de 3,4 millones y un plazo de ejecución de 12 meses que repartía 190 metros de marquesinas, identificadas por colores para facilitar las cosas a los usuarios, en cinco áreas –Humedal, Gota de Leche, paseo de la Infancia, Casa Rosada y plaza de Europa– por las que pasarían cada día unos 1.400 autobuses.

Ya con el proyecto definido, la suma de voces en la calle en contra de la instalación se fue elevando mientras en el Ayuntamiento se recopilaban informes sobre sus impactos negativos desde las áreas de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Públicas. A mediados de mes desde el Principado aún se confiaba en alcanzar un punto de encuentro con el Ayuntamiento para hacer realidad el proyecto asumiendo todos los ajustes que se pudieran. Eso sí, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, dejaba claro en una comparecencia en el parlamento regional que el intercambiador de El Humedal no se impondría si el Ayuntamiento de Gijón no lo quería. Aunque no podía garantizar que ese dinero europeo pudiera quedarse en Gijón.

Al final fue la negociación del presupuesto regional el camino político que Foro encontró para "dar carpetazo" al proyecto de Gijón a través de una enmienda que transfiere ese dinero a proyectos de movilidad en toda Asturias, no solo en Gijón, y que fue apoyada por los grupos que sustentan el gobierno de Adrián Barbón. El intercambiador de El Humedal moría sin haber llegado a nacer jamás.