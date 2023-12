La junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales dio ayer su aprobación a su mayor contrato, pasado y presente: algo más de 50 millones en cuatro años para el servicio de ayuda a domicilio con una plantilla que superará las 400 personas y una atención que ya llega a casi 1.700 personas y se espera siga creciendo. El nuevo contrato, descelado por LA NUEVA ESPAÑA, amplía los recursos económicos sobre el actual, elimina el sistema de lotes que hace que ahora mismo sean tres las empresas que se reparten el servicio, mantiene las mejoras que se le concedieron al personal en los últimos años, reordena y amplía las actuaciones básicas a desarrollar e incorpora a modo de experiencia piloto –denominado "Ciudadelas"– un proyecto de servicio de proximidad donde un equipo de diez auxiliares y un coordinador se encargarán de un grupo de 45 usuarios de un mismo territorio.

"Los pliegos de este contrato son el resultado de muchas horas de trabajo del personal técnico de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Son unos pliegos muy concienzudos y rigurosos que tienen el doble objetivo de garantizar la óptima prestación del servicio y velar por la dignificación laboral de las trabajadoras. Todo en el más estricto cumplimiento de la legalidad", explicó la presidenta de la Fundación, la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja.

El contrato salió adelante con siete votos a favor y cuatro abstenciones. No hubo votos en contra. Quien tenía previsto hacerlo, Podemos, no pudo al no poder participar en la reunión. Podemos había cambiado hace unas semanas a su representante en este organismo, pero quien fue a la reunión de ayer fue la anterior, Alejandra Tejón, que además de máxima responsable de Podemos Xixón es trabajadora del servicio ampliamente comprometida en la lucha por su remunicipalización. La vicesecretaria del Ayuntamiento, en su labor de secretaria de la junta rectora, no le permitió participar al entender que el cambio ya era efectivo. Podemos entiende que no al no haber pasado aún por el Pleno.

PSOE e IU se abstuvieron. La concejala de IU, Noelia Ordieres, ya había mostrado su malestar por la falta de una participación previa en el proceso de diseño del contrato tanto de los grupos políticos de la oposición como de las trabajadoras. Falta de participación y diálogo que también se afeó desde el PSOE.

El temor al lote único

Aunque para la socialista Natalia González, expresidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la mayor preocupación se centra en las consecuencias negativas que pueda tener eliminar el sistema de lotes y dejar en manos de una sola empresa un contrato de tanta envergadura. La reflexión de González se basaba en la más que mala experiencia de Gijón con la empresa Aralia "y no gestionaba ni una tercera parte de lo de ahora". La edil también mostró su preocupación "porque ante la gran dimensión del contrato se pueda recurrir a la subcontratación de lo que es el propio servicio, y no de medidas que puedan ser complementarias como las limpiezas generales" y por la capacidad que puedan tener la propia estructura de la Fundación para controlar a la empresa adjudicataria.

En lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en la necesidad de explorar nuevas fórmulas de atender a los usuarios, y por ello el visto bueno al plan piloto de proximidad, y en la necesidad de tener cada vez más recursos para un servicio que no dejará de crecer dado el envejecimiento de la población. A día de hoy tiene 1.682 usuarios: son 300 más que en diciembre de 2022 y 507 más que en diciembre de 2021.

Por otro lado, y en la misma reunión de la junta rectora se dio el visto bueno a la aprobación de una ayuda extraordinaria al Albergue Covadonga de 85.000 euros para compensar los incrementos por gastos de luz y gas de este año.