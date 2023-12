Los animales de la cabalgata "tienen experiencia en desfiles", dicen sus responsables

La cabalgata de los Reyes Magos llega con polémica por la presencia de animales. Tal y como había anunciado Divertia esta semana, la hoja de ruta preveía que la cita contase con tres dromedarios, un servicio ya contratado a la empresa Evecan, y con cinco caballos del Club Hípico Astur (Chas). Pero la alcaldesa Carmen Moriyón, sin embargo, señala ahora que se estudiará la Ley de Bienestar Animal para ver si es compatible. La empresa adjudicataria no tenía ayer un aviso formal sobre ello, y en el Chas han recibido también mensajes de partidos de la oposición señalando que el uso de caballos podría vulnerar la ley de bienestar animal. Por ahora, ambas entidades implicadas aseguran que los animales "tienen experiencia" tanto en la participación en desfiles como en el trato con niños. "Gijón quiere recuperar una tradición que hasta poco antes de la pandemia tenía. Los años que estuvimos en la ciudad fueron un éxito", señala Rubén Matanza, de Evecan, que asegura que los tres animales "han pasado todas las pruebas posibles" para poder desfilar.

Matanza explica que su empresa, ante la participación en cualquier evento, activa un protocolo "muy riguroso", y que en este caso implica a las consejerías de medio rural tanto de Asturias como de Cantabria, que es donde está afincada su empresa. Defiende, también, que la nueva normativa no impide su presencia en la ciudad. "La redacción de las normas vigentes respecto al bienestar animal y el transporte de camellos y dromedarios se hizo con pautas aportadas por nuestra empresa, por mí", asegura. Recuerda, además, que los dromedarios "son animales domésticos", no salvajes, y "de raza autóctona española". También asegura que su empresa "realiza actividades de interacción durante todo el año", por lo que los animales están "acostumbrados" a estar en contacto con personas. A fecha de ayer, Evecan seguía trabajando con normalidad y tenía pendiente seleccionar qué tres animales se traerían a Gijón. El contrato menor para este servicio está publicado, por 16.933 euros, y fue formalizado el día 22 de diciembre.

Desde el Chas, por su parte, la responsable de coordinar la presencia de cinco caballos en la cabalgata, Eva Boudon, explica que los animales que se han seleccionado para la cita ya han participado en la cabalgata de Oviedo en los dos últimos años. "No tienen ningún miedo a los niños porque aquí (en el Chas) solo reciben mimos por ellos. Están muy testados, muy acostumbrados a estar con gente", asegura la responsable, que aclara: "Aun así, son animales vivos, así que yo y un compañero estaremos vigilándoles en todo momento. No por ellos, porque sé que son fantásticos, sino porque queremos vigilar que no se agobien. Si vemos que alguno lo hace, lo sacaríamos del desfile. Sabemos de sobra cómo actuar". Boudon explica, también, que los cinco jinetes que manejarán a los caballos están "muy ilusionados" con poder desfilar "en casa". "En el Chas muchas generaciones de jinetes hemos participado en la cabalgata, yo misma salí muchas veces, y para todos es un honor. Por lo que sea, en su día se dejó de hacer y ahora teníamos que ir a Oviedo", completa. Los caballos se llaman "Capote", "Valentina", "Murphy", "Rayo" y "Napo", y son "a cual mejor", según su responsable. Varios de los elegidos compitieron estos últimos días en el concurso de salto navideño del Chas.