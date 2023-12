Todo preparado en la plaza Mayor para celebrar la llegada del 2024

Hace un año hubo una especie de celebración espontánea. Muchos gijoneses se acercaron a la plaza Mayor para recuperar un hábito que la pandemia había interrumpido: comerse las doce uvas y disfrutar de una fiesta para recibir el Año Nuevo. Hubo concentración de vecinos, pero sin las bolsas de cotillón, la música y sin sonar las campanadas. Muchos se llevaron un fiasco, que podrán remendar esta tarde y noche. Porque la fiesta de Nochevieja de la plaza Mayor de Gijón, iniciada hace algo más de una década, está ya de vuelta. "Gijón se merece una Nochevieja en su plaza Mayor como todas las ciudades de España", enfatizan representantes de los cuatro establecimientos hosteleros que colaboran con Divertia, la organizadora de este festejo.

Alberto Lázaro, del Hotel Asturias; Javier Vallina, de La Galana; Antonio Estévez, de la Botica Indiana; y Marcos Álvarez, del Entreplazas, transmiten su entusiasmo y deseo por la vuelta de una cita que consideran muy especial e indispensable para la ciudad. Con las bolsas de cotillón ya preparadas, y las cajas con las uvas la suerte, se reúnen a 24 horas de la despedida del año en la plaza Mayor para coger un último aliento de fuerza antes de una noche muy intensa. "Nos tomamos todos las uvas", confiesan, aunque añaden que ese instante de cambio de año siempre depara alguna sorpresa. "Alguno te viene a la barra a pedir o hay que hacer algo, casi ni en ese momento se para el mundo, pero también lo disfrutamos mucho", cuenta con una sonrisa Alberto Lázaro.

La fiesta de Nochevieja empezará ya por la tarde. Será con las "Pequecampanadas", que tendrá lugar a las 19.00 horas. "Es una buena idea, esperemos que salga bien, es una forma de darle continuidad a la celebración y hacerla muy familiar", explica Vallina. El Dj Dani Vieties ya amenazará esa celebración y para las 23.00 horas se iniciará la tradicional, que se extenderá hasta las 03.00 horas, con la novedad de que este año se hará un control de accesos, por seguridad y limpieza, y para evitar que quede el lugar repleto de cristales y plásticos.

"Lo que se busca es controlar que no se traiga un botellón para que no quede todo lleno basura", cuenta Alberto Lázaro, que añade sobre la fiesta: "Es buena para todos los gijoneses, no se perjudica a nadie". El evento tendrá su fin solidario, como recuerda Marcos Álvarez, "ya que la recaudación de las uvas irá para la Cocina Económica". Y todos esperan que se desarrolle en un clima festivo y sin sobresaltos. "Esto es como una fiesta de prao al aire libre en pleno de Gijón", detalla Antonio Estévez.

El PSOE reclama vigilancia

La concejala del PSOE María Caunedo ha pedido al gobierno local extremar la vigilancia durante la Nochevieja. "Tenemos que exigir que se vele por el cumplimiento de las medidas legales a fin de que las fiestas sean seguras", recalcó, al mismo tiempo que mostró "su preocupación por las deficiencias en el control de estos eventos" en alusión a que se vigile que se cumplan los permisos, licencias, aforos y medidas de seguridad que exige la normativa.