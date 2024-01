Gijón recupera su fiesta de Nochevieja por todo lo alto: "Es una tradición"

"No quiero estar ni en Madrid ni en ningún otro sitio". Así lo gritó, muy confiado, el dj Dani Vieites minutos después de capitanear la entrada al 2024 con la que fue una multitudinaria fiesta en la plaza Mayor de Gijón. La cita contó con cientos de asistentes que inundaron la plaza y sus soportales y que, en general, se mostraron a favor de recuperar lo que ellos definieron como una "tradición" en la ciudad, pese a que no se pudo celebrar ni en pandemia ni el año pasado, cuando la entrada al año, sin fiesta formal frente al Ayuntamiento, se había saldado con polémica porque no se instalaron altavoces para hacer sonar las campanadas y gran parte de los asistentes no las habían podido escuchar. Esta vez sí se escucharon, de sobra, y con una plaza que rebosó por segunda vez en apenas unas horas tras el estreno de las "pequecampanadas", las nuevas campanadas infantiles en horario de tarde.

No parece que la nueva cita infantil vaya a hacer "competencia" a la fiesta de media noche. En la plaza Mayor se dieron cita igualmente muchas familias que, decían, preferían cumplir con los horarios "normales". Un poco alejados del meollo frente al escenario estaba la colombiana Konny de la Rosa, acompañada por sus familiares Dirleydis Becerra, Max Angulo, Albeiro Pedroza y José Manuel Rodríguez. Todos menos este último son colombianos, y llevan cuatro meses afincados en Gijón. "Es nuestra gran ciudad de acogida, siempre nos ha tratado estupendamente", agradeció De la Rosa, que explicó que era la primera vez que el grupo salía a la calle para recibir el nuevo año. "Queríamos probar algo diferente, y no está gustando mucho", aseguró. Al año nuevo, dicen, solo le piden "tranquilidad y alegría". En primera fila frente al escenario, y aparentemente ajenos al retumbar del suelo por los altavoces, estaban la autollamada "Happy Family", una gran familia gijonesa vinculada al Antroxu y, según ellos mismos, "muy fiestera". Son Merce García, Mariluz García, Aroa Álvarez, Valeria García, Carmen Sardilo, Daniel Soto, Arturo Rivero, Viviana Gutiérrez, Sara Rivero, Maricarmen Santos y Jacinto Sardino. Eran quizás el grupo más numeroso que se juntó en la plaza. "Llevamos viniendo siempre, desde antes de la pandemia, e incluso vinimos el año pasado aunque no se escuchó nada", bromeaba, aunque no mucho, Tuya. Su dedicación al Antroxu, no obstante, les hace seguir compaginando sus ensayos con estos días de fiesta, porque el Antroxu "tiene cada vez más nivel", así que al nuevo año solo le piden salud y energía. Otro grupo clásico de la fiesta de Nochevieja que regresaron a la plaza Mayor fueron el compuesto Julio Granja, Adrián Pérez, Santi Valiente, Ana Martín, Rebeca Valiente y Carmelo Fernández, compañeros de Madrid, Córdoba y Sevilla salvo los Valiente, que son gijoneses. Son los responsables de la pista de hielo que se instala en el "solarón", y ese trabajo les ha hecho despedir el año frente al Ayuntamiento desde ahora más de diez años. "Nos encanta Gijón, estamos enamorados", aseguró Martín. Como suele ser habitual, el perfil de asistentes a la fiesta era variado, al menos, en apariencia. Los vestidos de etiqueta, con trajes con corbata y vestidos ajustados con tacones, se mezclaban con los que iban envueltos en abrigos de plumas y con los que aprovecharon para desempolvar algunos disfraces viejos de carnaval. Los vendedores ambulantes consiguieron repartir decenas de diademas con luces intermitentes, y otros se habían traído ya de casa pelucas revueltas y gorros de Papá Noel. El propio dj iba de punta en blanco, con un traje verde de flores. Para las campanadas, y para evitar posibles despistes, la gran pantalla del escenario fue marcando la cuenta del uno al doce. Y, también como manda la tradición y antes de que ponerse a bailar, la plaza entera entonó al unísono el "Gijón del alma".