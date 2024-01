No habrá dromedarios en la cabalgata de Gijón. El Ayuntamiento ha decidido descartar la presencia de estos animales en el pasacalles de los Reyes Magos al entender que la legislación vigente es ambigua en cuanto a su participación. “No vamos a exponernos a que el gran trabajo que se ha hecho desde Divertia de cara a ofrecer una cabalgata espectacular se vea empañado por posibles denuncias promovidas desde lo ideológico”, explicó la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

En este sentido, la secretaría general del Ayuntamiento remitió esta mañana a Alcaldía un informe en el que expresaba el riesgo ante posibles denuncias, al no existir desarrollo de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. “La izquierda no quería que hubiera cabalgata de Reyes; el año pasado anularon su sentido navideño y este han intentado boicotear su organización de una forma torticera. No les vamos a dar esa satisfacción; Gijón va a tener una cabalgata espectacular como merece”, afirmó Moriyón.

Las quejas por la presencia de animales en la cabalgata se han venido sucediendo entre la oposición desde que el Consistorio diese a conocer que habría caballos y dromedarios en el desfile del 5 de enero.

Cortes de tráfico por la cabalgata

La Policía Local llevará a cabo restricciones al tráfico y de estacionamiento durante la cabalgata de los Reyes Magos. El desfile comenzará a las 18.30 horas desde la calle Río Eo. Continuará por la carretera Carbonera, la avenida Schultz y Manuel Llaneza. Después seguirá por Hermanos Felgueroso, avenida de la Costa, San Bernardo, la plaza del Instituto y calle Jovellanos, desde donde se iniciará el tramo final por las calles Moros, Munuza, plaza del Carmen y Felipe Menéndez hasta alcanzar la ‘meta’ en Marqués de San Esteban, a la altura de los Jardines de la Reina.

Estará prohibido aparcar en los siguientes espacios: Río Eo, Manuel Medina (entre Río Eo y la carretera Carbonera), Manuel Llaneza (entre Schultz y Hermanos Felgueroso), San Bernardo, Los Moros, Marqués de San Esteban y Rodríguez Sampedro, donde se reservará un espacio para la recogida de los participantes en el desfile. Todos estos espacios estarán señalizados con vallas y señales indicativas con los horarios de prohibición de aparcamiento.

Durante el recorrido de la Cabalgata se cortará el tráfico rodado con la suficiente antelación para garantizar el normal desarrollo del desfile, procediendo a la altura de las vías una vez pasada la comitiva y disuelta la concentración de espectadores. Las comunicaciones entre las zonas este y oeste de la ciudad deberán llevarse a cabo por la A-8 (Ronda Sur), dado que la longitud del itinerario del desfile y su trazado impiden la utilización de los ejes habituales de comunicación.

Debido a todas estas restricciones al tráfico y de estacionamiento, se recomienda la utilización del transporte público. Asimismo, la Policía Local recomienda evitar la circulación con vehículos por los itinerarios marcados y también por los aledaños durante la franja horaria de la Cabalgata, y recuerda a los espectadores la importancia de presenciar el desfile desde las aceras y de guardar una distancia mínima de seguridad al paso de las carrozas, evitando invadir la calzada y la zona de paso del desfile. Es necesario que la ciudadanía siga en todo momento las indicaciones de los agentes de Policía Local para garantizar la seguridad de todas las personas y el correcto desarrollo de la Cabalgata.