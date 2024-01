"Deberán pagar los 16.993 euros de los dromedarios", advierte el empresario que iba a desfilar con los animales en la cabalgata de Gijón

No habrá dromedarios en la cabalgata de Gijón. El Ayuntamiento ha decidido descartar la presencia de estos animales en el pasacalles de mañana al entender que la legislación vigente es ambigua en cuanto a su participación y podría traer problemas legales en el futuro al Consistorio. "No vamos a exponernos a que el gran trabajo que se ha hecho desde Divertia de cara a ofrecer una cabalgata espectacular se vea empañado por posibles denuncias promovidas desde lo ideológico", argumentó ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, tras las quejas de la oposición sobre la participación de animales en el pasacalles. Además, fuentes municipales también aseguran que la participación de caballos en la comitiva real dependerá de las condiciones meteorológicas: en caso de lluvia no desfilarán. Por su parte, Rubén Matanza, gerente de Evecan, la empresa adjudicataria del contrato menor del espectáculo con dromedarios, tacha la decisión de "una discriminación hacia el campo y sus gentes" y asegura que, aunque sus animales no participen en el recorrido, el Ayuntamiento deberá abonar los 16.993 euros del acuerdo.

El argumento esgrimido por el gobierno local es, en apariencia, puramente técnico. El Ayuntamiento aseguró que en la mañana de ayer la secretaría general remitió un informe a Alcaldía en el que expresaba el riesgo ante posibles denuncias por la participación de los dromedarios, al no existir desarrollo de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, la popularmente conocida como ley de bienestar animal. "La izquierda no quería que hubiera cabalgata de Reyes; el año pasado anularon su sentido navideño y este han intentado boicotear su organización de una forma torticera. No les vamos a dar esa satisfacción; Gijón va a tener una cabalgata espectacular como merece", afirmó Moriyón, en clara alusión a las quejas públicas hechas por PSOE, IU y Podemos tras conocerse la presencia de animales en la cabalgata. Fuentes del gobierno regional confirmaron ayer a este periódico que la presencia de los animales sí contaba con el permiso del Principado. La contratación de los dromedarios para la cabalgata, tres en total, se hizo mediante un contrato menor oficializado el pasado 22 de diciembre y que ascendía a 16.993 euros. El cántabro Rubén Matanza, gerente de la adjudicataria, asegura que la decisión de prescindir de sus animales le fue comunicada en la mañana de ayer y que el Consistorio deberá respetar el acuerdo económico participen o no los dromedarios. "Los dromedarios no van a ir a Gijón si el Ayuntamiento lo deniega, pero de haber participado, lo harían con todas las garantías de bienestar animal", defendió Batalla, quien considera que la preocupación del gobierno local no es la salud de los animales, "sino una postura política". "Están ejerciendo una política totalmente discriminatoria contra el mundo rural y las gentes del campo, tan importantes en la historia de Asturias", abundó el empresario. Está previsto que en la cabalgata de mañana participen también cinco caballos del Chas. Si bien, fuentes municipales aseguran que los equinos no participarán en caso de lluvia, para garantizar su seguridad. Cortes de tráfico La Policía Local llevará a cabo restricciones al tráfico y de estacionamiento durante la cabalgata de los Reyes Magos. El desfile comenzará a las 18.30 horas desde la calle Río Eo. Continuará por la carretera Carbonera, la avenida Schultz y Manuel Llaneza. Después seguirá por Hermanos Felgueroso, avenida de la Costa, San Bernardo, la plaza del Instituto y calle Jovellanos, desde donde se iniciará el tramo final por las calles Moros, Munuza, plaza del Carmen y Felipe Menéndez hasta alcanzar Marqués de San Esteban, a la altura de los Jardines de la Reina. Estas vías y otras aledañas permanecerán cerradas al tráfico horas antes y después del paso de la comitiva. También habrá restricciones al estacionamiento. Las comunicaciones entre las zonas este y oeste de la ciudad deberán llevarse a cabo por la A-8 (ronda Sur), dado que la longitud del itinerario del desfile y su trazado impiden la utilización de los ejes habituales de comunicación.