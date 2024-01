Centinelas del Cantábrico y escoltas de los Reyes Magos en Gijón

La patrullera "Río Ésera" tiene un felpudo de nudos marineros y abajo, en la cocina, la cafetera está anclada con hierros al hornillo, para evitar desparrames en días de oleaje. A esta embarcación de la Guardia Civil se sube Miguel Ángel Álvarez, capitán jefe del Servicio Marítimo del cuerpo en Asturias, puesto que ocupa desde octubre. El capitán y su equipo, que serán los encargados de escoltar mañana a los Reyes Magos en su llegada a Gijón, vigilan a diario una flota de unos 9.000 recreativos y 250 barcos pesqueros, cuyas inspecciones centran el grueso de su trabajo. Consideran que, si las aguas asturianas tienen la fama de ser bastante seguras, lo son en gran parte por su presencia constante en ellas. "Tenemos la filosofía de que, cuanto más naveguemos y se nos vea, mejor. Asturias, por suerte, no es el Estrecho, pero sí creemos que nuestra presencia implica una labor disuasoria", asegura el responsable.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cubre más de 200 kilómetros lineales de costa, una cifra que se duplica si se incluyen ríos y estuarios. "Procuramos cubrir siempre toda la demarcación. Aunque nuestra base está aquí, sabemos de la importancia de vigilar todos los extremos y centramos mucho nuestra labor de vigilancia por las noches", explica el capitán, que supervisa un servicio formado por 47 agentes.

Álvarez y su equipo se consideran "hombres de la mar" y, por tanto, se rigen por sus normas. Saben que, aunque el grueso de su trabajo consiste en la revisión de embarcaciones y en labores de vigilancia disuasorias, cada vez que están en el agua pueden ser requeridos ante cualquier tipo de accidente. "Tenemos un convenio con Salvamento Marítimo y, en caso de incidentes, nos integramos en su dispositivo. Lo primero siempre será salvar vidas. Aunque sí creo que, desde el Santa Ana en 2015, los hundimientos han ido a menos", valora Álvarez.

Ese aparente descenso de accidentes graves, sin embargo, se está contrarrestando con un paulatino auge de incidentes menores relacionados con la actividad acuática recreativa, que se ha visto disparada desde la pandemia. Ahora es menos habitual que un pesquero se hunda en la costa de Gijón, pero más frecuente que una lancha recreativa pida ayuda por una avería de motor. "Es un sector que se nota que está en auge; ya hemos tenido que realizar campañas específicas de concienciación sobre las normas de seguridad en los deportes acuáticos", reconoce Álvarez, que aclara: "Para nosotros las campañas de concienciación en seguridad son muy importantes porque hemos visto lo que pasa cuando las cosas salen mal. Muchos accidentes ocurren por fallos muy simples; hemos visto a gente morirse por el simple gesto de no llevar un chaleco puesto y caerse de repente al agua".

En cuanto al narcotráfico, Álvarez reconoce que, aunque Asturias no puede considerarse un foco de actividad ilícitas, la región sí está cerca de la llamada ruta atlántica de la cocaína, que trae droga a Europa desde Sudamérica. "Hacemos especial incidencia en vigilar las zonas que puede ser susceptibles de alijos y por eso nos gusta estar muy presentes en la noche. Sabemos que ocurren cosas en el Cantábrico y mi primera intención va a ser siempre pillar a los responsables pero, si no se puede, al menos que vean que la Guardia Civil está vigilando y que no se acerquen", razona el capitán.

La "Río Ésera" navegaba hace unos días en aguas más bien tranquilas. Álvarez iba acompañado por el teniente Vicente J. Montiel y por el sargento Pedro Fernández –que actuaban como patrón– y los agentes Juan Ángel Fernández Peral, Marcos Martínez y José Luis Gil. Todos entienden que, de alguna manera, su presencia en el Servicio Marítimo es vocacional. Álvarez mira un retrato de su padre, marinero, en una vitrina de su despacho. "Creo que la mayoría de los que estamos aquí siempre hemos tenido algún tipo de vinculación con la mar. Porque si estás aquí es porque te tiene que gustar. Hay días que siento que habría que pagar por navegar, pero también hay días muy complicados, rescates muy angustiosos, muchas penurias", señala el capitán, que recuerda que la mayoría de agentes del servicio son comisionados en otros destinos con gran presión migratoria, por lo que la mayoría han visto a inmigrantes fallecer ahogados tratando de llegar a la costa española. Las aguas asturianas, en ese sentido, son más tranquilas y, en Gijón, regala a los agentes el "honor" de escoltar a Sus Majestades el día de la cabalgata, una jornada que el servicio lleva semanas esperando. "Es un honor para nosotros imposible de cuantificar. Nos hace muchísima ilusión", se felicita Álvarez.