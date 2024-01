Quejas vecinales por apagones en calles, que el Consistorio liga al cambio de luminarias

Los numerosos apagones de farolas que se están produciendo en distintas calles de Gijón están provocando malestar entre el movimiento vecinal de la ciudad, cuyo presidente, Manuel Cañete, quiso ayer trasladar una "queja de lo que está ocurriendo con el alumbrado en varias zonas de la ciudad", tras los avisos que ha recibido de vecinos del Polígono de Pumarín, Nuevo Roces, Moreda y Portuarios.

No son los únicos barrios en los que algunas de sus calles se quedan a oscuras, hasta que se soluciona el problema. Desde el Ayuntamiento se indica que se están produciendo muchas incidencias y que se ponen de inmediato en conocimiento de Acciona, que las suele solventar con celeridad. El problema, se añade, deriva del cambio de luminarias en las calles, para instalar lámparas led de bajo consumo. Los apagones se originan al coexistir temporalmente las nuevas luminarias con cuadros eléctricos anteriores, algo que en ocasiones también provoca un menor rendimiento de las nuevas luces. Acciona tiene de plazo hasta el próximo 31 de enero para culminar la instalación de las nuevas luminarias con nuevos cuadros eléctricos, lo que erradicará el problema.

Pero mientras tanto, se siguen produciendo apagones en sucesivas calles. Cañete, que además de presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón también es el líder vecinal del Polígono de Pumarín, señala que lo que está ocurriendo al respecto en su barrio es "tremendo, porque cuando no es una calle es otra, y llevamos mes y medio así; no sé si tiene que ver con el alumbrado de Navidad, que no aguanta toda la tensión o qué pasa, pero es un desastre, cuando no es una calle es otra. Vivimos en una especie de penumbra absoluta en algunas zonas y no es un problema de déficit de iluminación que está generando tanta controversia en otros sitios, hablo de caídas de tensión generalizadas, de problemas de averías y estamos cansados ya de llamar a la empresa para que pase a resolverlo".

Entre las calles del Polígono que se han visto afectadas en los últimos días enumera las del Puerto de Somiedo, Puerto de San Isidro, Puerto de Ventana, Puerto de Cerredo y Puerto de la Cubilla, Puerto de Tarna, además de un tramo de la Avenida de la Constitución y otro de la Avenida de Portugal, dos de los viales que delimitan el barrio. "Podemos llegar a entender que se quiera reducir el consumo energético, pero también es de justicia que se verifique cómo quedan algunas zonas tras el cambio", concluye.

Las calles Magnus Blikstad y la calle Jenaro Suárez Prendes en Nuevo Roces son otras calles desde las que han llegado quejas a la federación vecinal. Desde Portuarios les han transmitido que "reclaman diariamente fallos en el parque y la trasera de los portales 15, 17 y 25" y también ha habido protestas por distintas de Moreda, donde "el martes tres cuartas partes del parque quedó a oscuras varias horas", agrega el dirigente vecinal.

Un tipo de situaciones que también se han dado en otras zonas de Gijón y que podrá seguir aconteciendo hasta que a finales de este mes haya concluido el plazo que tiene Acciona para ejecutar la obra de sustitución de las luminarias con cuadros eléctricos adecuados a las nuevas luces.

El contrato de Acciona, vigente desde 2022 y encaminado a desarrollar una ciudad inteligente en Gijón, incluye la sustitución de 42.788 luminarias del alumbrado público tanto en la ciudad como en la zona urbana del concejo, para instalar luces led. Además, en cuanto al alumbrado público, también contempla la colocación de 6.446 detectores de presencia en zonas con poca densidad de población, pasos de cebra, parques y polígonos industriales.

El contrato incluye la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, entre otras cosas con la sustitución de otras 23.759 lámparas y luminarias y el despliegue de una red de internet de las cosas.

El ahorro energético previsto con las medidas de eficiencia asciende a un 48%, con un 30% de reducción de emisiones de CO2.