El Ayuntamiento de Gijón analizará los pisos turísticos para buscar un crecimiento "sostenible"

Satisfacción por los "datos de éxito" que refleja cada año el turismo en la ciudad, pero reconociendo la necesidad de profundizar en su "sostenibilidad", algo que tienen previsto estudiar desde ya para intervenir en el sector si fuese necesario. Así reaccionó ayer el gobierno local al "boom" de los pisos turísticos registrado en Gijón tras la pandemia y que ya lleva a que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, haya cerca de 2.000 licencias otorgadas a estas viviendas. Un fuerte impulso espoleado por la irrupción de inversores extranjeros con capacidad para "comprar edificios enteros" y dedicarlos a pisos para viajeros. Otro punto de vista tiene la oposición municipal, sobre todo la izquierda. El PSOE pide "limitar" este tipo de viviendas, mientras que Izquierda Unida urge "paralizar" la concesión de licencias en la medida de lo posible, lo mismo que Podemos, que carga contra estos empresarios a los que tilde de "especuladores". En Vox se aplaude el "auge" de Gijón como destino turístico, se piden también medidas para "evitar una especulación excesiva". Desde Otea se reconoce que es "un modelo que ha llegado para quedarse", pero denuncian que "no compiten" en las mismas condiciones. Los vecinos de los barrios afectados exigen ponerles freno.

Para la primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Ángela Pumariega, las cifras que todos los años se conocen del turismo "son de éxito" y en ese contexto es "lógico" que las licencias a los pisos turísticos "hayan crecido acorde" a esta realidad. "Es un sector en expansión y queremos dar pasos firmes para que el crecimiento venga acompañado de sostenibilidad", afirmó. La popular explica que desde el gobierno local se ha encargado un nuevo informe para "radiografiar" el mercado de los pisos turísticos, ahora que ya se ha superado por completo la pandemia y "así poder tomar decisiones". Pumariega recordó que de la mano con la concejalía de Urbanismo, en manos de Foro, se trabaja en un plan cuya "primera medida" es perseguir las viviendas ilegales.

El PSOE, a través de la concejala María Caunedo, defendió la labor que se está haciendo desde el Gobierno regional para elaborar una nueva normativa que "contribuirá a clarificar qué requisitos deben cumplir las viviendas de uso turístico" y "evitar su proliferación indiscriminada". Caunedo recordó que el pasado mandato ya se hizo otro informe para ver la situación y que éste reflejó que algunos barrios "ya daban síntomas de saturación". "Se deben buscar soluciones legales que limiten el crecimiento de estas viviendas", agregó. "Algo debió hacerse en el PGO, pero Foro lo ignoró posiblemente por su defensa de un turismo basado en la masificación y no en la calidad", finalizó.

La concejala de Izquierda Unida, Noelia Ordieres, pidió "tomar medidas urgentes" para paralizar la concesión de licencias en "la medida de lo posible". "Gijón tiene que ser una ciudad para sus vecinos y sus vecinas, corremos el riesgo de perder nuestra identidad, ser una ciudad de vacaciones", dijo. Recordó también que las últimas sentencias judiciales califican las VUT (viviendas de uso turístico) como actividad económica y que eso da seguridad a los Ayuntamientos para actuar. Más dura fue la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. "Mientras un puñado de especuladores ve la vivienda como ‘una oportunidad de mercado’ para miles de vecinos se ha convertido en un problema", aseveró. "Es espantoso ver cómo el gobierno local y regional fomentan el monocultivo del turismo sin preocuparse de los efectos para la población local", finalizó. La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco dijo que explotar viviendas turísticas "es un negocio tan respetable como cualquiera" y celebró "el auge de Gijón como destino vacacional o de segunda residencia". Pidió, eso sí, equilibrar la balanza entre la vivienda residencial y turística.

Otea aludió al "compromiso" del Gobierno regional para reformar el decreto de las viviendas turísticas. "No se pueden poner puertas al campo, pero no competimos en igualdad de condiciones, ni generamos la misma riqueza", señalaron desde la patronal. El presidente de la Federación de vecinos, Manuel Cañete, también reclamó medidas. "Más allá de las ilegales, hay que regularizar las licencias legales. Es preocupante que sabiendo el problema, nadie se haya puesto a ello", apuntó: "Gijón es un polo de atracción, pero no puede serlo a costa de los vecinos".

También el presidente de la asociación de vecinos de Cimadevilla, Sergio Álvarez, habló sobre el tema. "No estamos en contra del turismo, al contrario. Muchos vecinos viven de ello, pero tiene que ser sostenible. Esto es un problema grave en un barrio con mucha identidad. Las últimas inversiones locales van precisamente en esa línea, cuando faltan servicios", argumentó. Una línea similar tuvo Maite Martín, de la asociación de vecinos del Centro: "Se debe repasar el tema, porque ya tenemos la experiencia de otras ciudades. El centro no puede ser un gran hotel. Una ciudad está para visitarla, sí pero también para vivir en ella".